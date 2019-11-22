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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Евгений Стриж

Мифы о рыцарстве

Силовые структуры

Рыцарские традиции просуществовали до развития огнестрельного оружия и появления новых тактик ведения боя, по дороге став источником невероятного количества слухов, мифов и легенд. Правда ли, что рыцари не могли сами сесть на лошадь в доспехах, признавали только мечи и подолгу не мылись? Давайте разберемся.

Рыцари были грязнулями: отчасти правда

По меркам XIX века рыцари и правда были грязнулями. Как и 90% населения тогдашней Европы. Другое дело, что с развитием рыцарства развивалась и удобная одежда, несколько скрашивавшая трудности гигиены. К примеру, вместо штанов часто носили суконные чулки (шоссы), а штаны часто оснащались клапанами (брагетами), чтобы было легче справлять нужду.

В качестве нижнего белья чаще всего использовались «бре» - своего рода «прадедушки» привычных нам «семейных» трусов. Они заправлялись в шоссы, и в результате и снять их было легко, и снизу не поддувало.

Мифы о том, что рыцари не любили гигиену, проистекают из-за обилия экипировки (доспех, поддоспешник, оружие), в результате чего в бою и на марше рыцари сильно потели и соответствующе пахли. Однако возможностью помыться они не пренебрегали.

  Рыцари странствовали в одиночку: миф

Традиционно рыцарь странствовал и шел в бой в сопровождении «копья» - оруженосца, пажей, лучников и копейщиков, число которых доходило до двух-трех десятков. Количество людей в «копье» напрямую зависело от финансов рыцаря, но даже самые бедные из них не путешествовали в одиночку.

Если вас удивляет, что во многих рыцарских хрониках пишут о том, что рыцарь отправился в бой или поход в одиночку, помните: простолюдины в глазах авторов вполне могли и не считаться за людей. То есть «в одиночку» всего лишь значило, что рыцарь не встретил никого из дворян, знати или «коллег».

Конечно, рыцари без «копья» встречались - однако чаще всего странствовали они с такими же товарищами по скудным финансам, то есть опять-таки группами.

Рыцарству положил конец порох: миф

Если рассматривать причины заката рыцарства, то первые «звоночки» для них прозвучали еще в период Столетней войны (1337 - 1453 годы). Тогда английские лучники-йомены успешно противостояли рыцарским корпусам, издалека расстреливая их. Далее: в период Гуситских войн (1419 - 1434 годы) был изобретен гениально простой способ сдержать атаку рыцарей - состав из обозных телег.

А одним из основополагающих факторов заката рыцарства как военной силы стала швейцарская тактика построения пехоты. Пикинеры, освоившие новый вариант строя, могли останавливать даже лобовые атаки рыцарей, которые были их самым мощным оружием.

Доспехи были слишком тяжелыми и без помощи рыцарь не мог сесть на лошадь: отчасти правда

Говоря о рыцарских доспехах, стоит упомянуть две их модификации: боевые и турнирные. И если боевые были достаточно легкими (около 20 кило) и рыцарь на марше мог снять, к примеру, шлем или перчатки, дополнительно их облегчив, то турнирный доспех был настолько усилен, что зачастую требовалась помощь нескольких человек при посадке участника турнира в седло. Только защитное оголовье весило до 10 кг.

  «Меч - лучшее оружие рыцаря»: миф

Стоит понимать, что меч - оружие хоть и универсальное, но в большей степени эффективное против врагов без брони. Прорубаться сквозь пехоту, большая часть которой набрана из черни и вооружена копьями, с ним действительно удобно. Однако против врага в доспехе эффективнее не рубящие, а колющие удары по малой площади - отсюда как рыцарские копья, так и фламберги и прочие вариации мечей именно под такой бой.

Также отметим, что лишь в Новое время появились более-менее вменяемые техники работы со сталью, а до этого мечи были либо хрупкими, либо мягкими. Изделия из дамасской стали были баснословно дороги, и позволить их себе мог далеко не каждый - отсюда легенды о «мече предков», который передавался из поколения в поколение.

Большой популярностью пользовались и разного рода клевцы, секиры и молоты - они помогали сконцентрировать на малой поверхности всю силу удара. А технически это просто куски металла на рукояти, при этом качество металла здесь играет намного меньшую роль. Так что рыцари использовали самое разное оружие, а меч не был чем-то особенным.

Рыцари формировали целые армии: миф

Традиционно в книгах о Средневековье, особенно с фэнтезийным уклоном, описываются баталии целых рыцарских армий. Однако реальность сурова: стать рыцарем было дорогой, хлопотной и не всем посильной процедурой, так что рыцари были скорее элитными небольшими подразделениями, чем основой войск. По состоянию на XIII век ученые насчитали примерно 2750 рыцарей на Англию и Францию.

При этом зачастую именно действия рыцарей определяли ход сражений, поскольку именно они порой и командовали. И вплоть до изобретения более плотного строя «фаланга» (точнее, его переосмысления - ведь воевали фалангами еще в Античности) и развития военного дела удар рыцарской конницы на полном скаку был страшнейшим оружием поля боя.

Определенный вклад в численность рыцарства вносили и проблемы с лошадьми. Рыцарская лошадь должна была быть выносливой, а значит, стоила дороже обычной, при этом ее было легко потерять в бою, а для других дел она не годилась.

Фото: aimclearblog.com

 

 

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