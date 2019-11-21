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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Владан Джурич

Россия строит свои подлодки быстрее всех. Сможет ли ее догнать Китай?

Силовые структуры

Недавно прозвучало заявление от российских военных сил о внедрении во флот подлодки «Петропавловск-Камчатский». Это событие заинтересовало китайские СМИ и других зарубежных журналистов.

Китайская газета «Сина» отмечает, что страна добилась больших успехов в области электроники и строительства морских технологий.

Реализация подлодки «Петропавловск-Камчатский» осуществлялась 2 года, что достаточно быстро. При этом в этапы реализации проекта входило пилотное погружение. За основу двигателя в подлодке используется современная дизель-электроника.

Рост технологий отмечается также на Тихоокеанском флоте страны. Командующий Сергей Авакянц сообщает о поступлении кораблей, способных выпускать крылатые ракеты. Среди них выделяются такие судна, как: «Гремящий», «Варшавянка» и «Петропавловск-Камчатский».

Первые пилотные испытания «Гремящего» под проектом 20385 проводились в конце апреля. Военные эксперты отметили сложности дальнейшего тестирования проекта и конечной реализации. В первую очередь они связаны со сложностью построения системы радиочастот.

При этом инженеры уже имели неудачный опыт. Это было тестирование проекта 22350, когда пилотные испытания затянулись не на один год. Проблемы возникли из-за фазированной решетки зенитно-ракетных установок. Основываясь на этом опыте, при успешной реализации 20385 можно будет сделать вывод, что российские военно-морские технологии сильно продвинулись за последнее несколько лет.

Корабль под названием «Варшавянка» разрабатывается еще с 2016 года. Впервые договор о проекте был подписан на форуме «Армия-2016». Сделка была оформлена между военными силами РФ и судостроительными промышленными компаниями.

Проект подлодки «Петропавловск-Камчатский» был впервые зафиксирован в 2017 году на день ВМС России. Позже его планируется отправить на Тихоокеанский флот вместе с суднами «Варшавянка» и «Гремящий».

По мнению зарубежных СМИ, спуск хотя бы одного проекта на воду пока еще ничего не означает. Дело в том, что строительство морских проектов занимает продолжительный период времени. Обновленные проекты «Варшавянка» строились с 2017 по 2019 годы. Таким образом, темпы строительства военно-морских объектов не выросли за последние 10 лет.

Подлодки же на основе дизель-электроники позволяют существенно сократить время строительства. Привлекательность таких проектов конечно же возрастет не только в России, но и за рубежом.

Во многом темпы роста кораблестроения зависят от ресурсов и экономической ситуации в стране. Так, например, японские подлодки «Сорю» строились и поступали во флот в промежутке от 4 до 7 лет. Тем не менее, бывают и проблемы внутри самой отрасли кораблестроения, как это случилось в Индии. Страна потратила более десяти лет на реализацию военно-морских проектов.

Таким образом, сопоставив иностранный опыт с Россией, можно сказать, что строительство проектов происходит быстро. «Варшавянка» как раз является этому доказательством. Первая подлодка подобного типа была спроектирована еще в 80-ых годах. При этом реализация проекта заняла чуть меньше года, что для тех времени достаточно быстро.

По мнению зарубежных СМИ, остаются только гадать, насколько приукрашены события строительства нового проекта. Тем не менее, показатели скорости строительства у России действительно внушают.

Фото: tritiyamatra.com

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Россия строит свои подлодки быстрее всех. Сможет ли ее догнать Китай?
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