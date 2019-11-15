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Силовые структуры
Министерство обороны МВД ФСБ
Автор Ксения Семенова

Зачем советские солдаты вешали ведро на ствол танка

Силовые структуры

Массивная танковая техника фашисткой Германии доставляла огромное количество проблем Советскому Союзу. Испытать свои силы в бою со стальными монстрами немцев могла далеко не каждая машина, которая имелась в распоряжении нашей армии. Однако, как говорится в одной известной поговорке, если недостаточно «мускул» для победы над врагом, то можно попробовать вовлечь в процесс серое вещество.

Во время войны одну из главных ролей играла разведка. Однако, где есть возможность заполучить ценную информацию, довольно часто присутствует способ представить сопернику ложные данные. И здесь имеются ввиду не только «шпионские игры», но и более серьезные вещи. Например, танки. Настоящий бой этой техники выглядит совсем иначе, нежели то, что мы видим в фильмах. Это не так эффектно и происходит на довольно внушительном расстоянии.

В период Второй мировой войны в «автопарке» вермахта присутствовала чуть ли не самая лучшая бронетехника на планете. У нас тоже было чем ответить, но не всегда силы были равными, особенно, когда на фронте стали наблюдать «Пантеры» - наши танки были слишком легкие для борьбы с ней. Конечно, у СССР была такая массивная техника, как ИС-2, которая для немцев стала настоящим вестником смерти, однако их было ничтожно мало. Основную долю танков составляли Т-34, а позднее Т-34-85.

Не беря во внимание то, что 85-ка по некоторым техническим моментам выигрывала своего предшественника, даже ей бороться с «Пантерой» было не по силам. В этот же момент танкисты, находящиеся внутри «Пантер», остерегались встречи с ранее указанной бронетехникой ИС. Отличительной особенностью этой модели, по которой враги отслеживали танки, было присутствие дульного тормоза. Такой можно наблюдать у танков «Иосиф Сталин», а вот Т-34-85 уже были его лишены.

Тогда нашим солдатам и пришла на ум одна простая хитрость - вешать на дула танков Т-85 ведра, чтобы на большой дистанции вражеская сторона, увидев бронетехнику, принимала ее за советскую модель ИС-2, которую они так боялись и старались избегать. Подобная тактика и заведомо ложная информация для противника позволяла кардинально менять план боя фашистов, выигрывая для Т-34 преимущество на поле.

Такая вот простая вещь, до которой смогли додуматься солдаты Советского Союза, помогала им выигрывать в танковых битвах и избегать серьезных неприятностей. Не зря ведь всегда считали, что русские сильны не только в физическом плане, но и умственно.

Фото: kaprizylka.ru

 

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