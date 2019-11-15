Зачем советские солдаты вешали ведро на ствол танка

Массивная танковая техника фашисткой Германии доставляла огромное количество проблем Советскому Союзу. Испытать свои силы в бою со стальными монстрами немцев могла далеко не каждая машина, которая имелась в распоряжении нашей армии. Однако, как говорится в одной известной поговорке, если недостаточно «мускул» для победы над врагом, то можно попробовать вовлечь в процесс серое вещество.

Во время войны одну из главных ролей играла разведка. Однако, где есть возможность заполучить ценную информацию, довольно часто присутствует способ представить сопернику ложные данные. И здесь имеются ввиду не только «шпионские игры», но и более серьезные вещи. Например, танки. Настоящий бой этой техники выглядит совсем иначе, нежели то, что мы видим в фильмах. Это не так эффектно и происходит на довольно внушительном расстоянии.

В период Второй мировой войны в «автопарке» вермахта присутствовала чуть ли не самая лучшая бронетехника на планете. У нас тоже было чем ответить, но не всегда силы были равными, особенно, когда на фронте стали наблюдать «Пантеры» - наши танки были слишком легкие для борьбы с ней. Конечно, у СССР была такая массивная техника, как ИС-2, которая для немцев стала настоящим вестником смерти, однако их было ничтожно мало. Основную долю танков составляли Т-34, а позднее Т-34-85.

Не беря во внимание то, что 85-ка по некоторым техническим моментам выигрывала своего предшественника, даже ей бороться с «Пантерой» было не по силам. В этот же момент танкисты, находящиеся внутри «Пантер», остерегались встречи с ранее указанной бронетехникой ИС. Отличительной особенностью этой модели, по которой враги отслеживали танки, было присутствие дульного тормоза. Такой можно наблюдать у танков «Иосиф Сталин», а вот Т-34-85 уже были его лишены.

Тогда нашим солдатам и пришла на ум одна простая хитрость - вешать на дула танков Т-85 ведра, чтобы на большой дистанции вражеская сторона, увидев бронетехнику, принимала ее за советскую модель ИС-2, которую они так боялись и старались избегать. Подобная тактика и заведомо ложная информация для противника позволяла кардинально менять план боя фашистов, выигрывая для Т-34 преимущество на поле.

Такая вот простая вещь, до которой смогли додуматься солдаты Советского Союза, помогала им выигрывать в танковых битвах и избегать серьезных неприятностей. Не зря ведь всегда считали, что русские сильны не только в физическом плане, но и умственно.

Фото: kaprizylka.ru