7 фактов о наполеоновских войнах

Наполеоновские войны были серией конфликтов, имевших место в начале 19-го века, когда Наполеон привел новую французскую республику к битве против оппозиции союзных европейских государств.

Движимый революционным рвением и милитаристской изобретательностью, Наполеон наблюдал за периодом интенсивной войны против шести коалиций, снова и снова доказывая свое лидерство и стратегическую проницательность, прежде чем окончательно проиграть в 1815 году. Вот несколько фактов о военных конфликтах, с которыми связано имя Наполеона.

1. Есть веская причина, почему их назвали наполеоновские войны

Неудивительно, что Наполеон Бонапарт был центральной и определяющей фигурой наполеоновских войн. Обычно считается, что они начались в 1803 году, когда Наполеон был первым консулом Французской Республики в течение четырех лет. Лидерство Наполеона принесло стабильность и военную уверенность во Францию ​​после революции, а его боевой стиль руководства, несомненно, сформировал конфликты, которые стали причиной наполеоновских войн.

2. Наполеоновские войны были предопределены французской революцией

Без Французской революции наполеоновские войны никогда бы не произошли. Последствия насильственных социальных потрясений восстания простирались далеко за пределы Франции, вызывая другие конфликты по всему земному шару, которые стали называться «революционными войнами». Соседние державы рассматривали революцию во Франции как угрозу для устоявшихся монархий, и, ожидая вмешательства, новая республика объявила войну Австрии и Пруссии.

3. Считается, что наполеоновские войны начались 18 мая 1803 г.

Это была дата, когда Великобритания объявила войну Франции, прекратив недолгий Амьенский мир (который принес год мира в Европу) и вызвав так называемую войну третьей коалиции - первую наполеоновскую войну.

4. Наполеон планировал вторгнуться в Великобританию, когда она объявила войну Франции

Эскалация агитации, побудившая Великобританию объявить войну Франции в 1803 году, была полностью оправдана. Наполеон уже планировал вторжение в Великобританию, кампанию, которую он намеревался финансировать 68 миллионами франков, которые Соединенные Штаты только что заплатили Франции за покупку Луизианы.

5. Франция боролась с пятью коалициями во время наполеоновских войн

Наполеоновские войны обычно разделяются на пять конфликтов, каждый из которых назван в честь альянса, воевавших с Францией: Третья коалиция (1803-06), Четвертая коалиция (1806-07), Пятая коалиция (1809), Шестая коалиция (1813) и Седьмая коалиция (1815).

6. Наполеон был блестящим военным тактиком

Репутация Наполеона как блестящего и новаторского стратега на поле битвы была уже установлена, когда начались наполеоновские войны, и его жестокая и эффективная тактика была продемонстрирована на протяжении последующих конфликтов. Он, несомненно, был одним из самых эффективных и влиятельных генералов в истории, и большинство историков сходятся во мнении, что его тактика навсегда изменила войну.

7. Битва при Аустерлице считается величайшей победой Наполеона

В битве под Аустерлицем в Моравии (ныне Чешская Республика) 68 000 французских солдат разгромили почти 90 000 русских и австрийцев. Эта битва также известна как Битва Трех Императоров.

Фото: gottstat.com