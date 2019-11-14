Коротко о Красной армии

Красная Армия была создана коммунистическим правительством после большевистской революции 1917 года. Название Красная Армия перестало употребляться в 1946 году.

Российская имперская армия и флот вместе с другими имперскими институтами царской России распались после начала русской революции 1917 года. Постановлением от 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров создал добровольно рабочую и крестьянскую Красную армию.

Первые подразделения, сражавшиеся с революционным рвением, отличились от немцев в Нарве и Пскове 23 февраля 1918 года, который стал Днем Советской Армии.

22 апреля 1918 г. Советское правительство издало указ об обязательной военной подготовке рабочих и крестьян, не занятых наемным трудом, и это стало началом Красной Армии. Его основателем был Лев Троцкий, народный комиссар по военным делам с марта 1918 года, пока он не потерял свой пост в ноябре 1924 года.

Красная Армия была набрана исключительно из числа рабочих и крестьян и сразу же столкнулась с проблемой создания компетентного и надежного офицерского корпуса. Троцкий решил эту проблему, мобилизовав бывших офицеров императорской армии. До 1921 года около 50 000 таких офицеров служили в Красной Армии и, за немногими исключениями, оставались верными советскому режиму.

Политические советники, называемые комиссарами, были прикреплены ко всем военным подразделениям, чтобы следить за надежностью офицеров и вести политическую пропаганду среди войск. По мере продолжения гражданской войны в России в школах краткосрочной подготовки офицеров стали появляться молодые офицеры, которых считали политически более надежными.

Число членов Коммунистической партии увеличилось в рядах Красной Армии с 19 до 49 процентов в течение 1925-33, а среди офицеров это увеличение было намного выше. Кроме того, все командиры были выпускниками советских военных академий и офицерских училищ, прием в которые был ограничен рекомендованными Коммунистической партией.

В мае 1937 г. Чистка, затронувшая всех потенциальных противников руководства Иосифа Сталина, уничтожила офицерский корпус и значительно снизила боевой дух и эффективность Красной Армии. 12 июня Михаил Николаевич Тухачевский, первый заместитель народного комиссара по военным и морским делам СССР, и семь других генералов Красной армии были признаны виновными в заговоре с целью предать Советский Союз Японии и Германии, и все они были расстреляны.

Многие другие генералы и полковники были либо уволены, либо отправлены в принудительные трудовые лагеря, либо и то, и другое. Эффект чистки был очевиден в серьезных поражениях, понесенных Красной Армией в первые месяцы немецкого вторжения (1941), но вскоре появился корпус молодых командиров, который привел Советский Союз к победе во Второй мировой войне.

К концу войны советские вооруженные силы насчитывали 11 365 000 офицеров и солдат. Демобилизация, однако, началась ближе к концу 1945 года, и через несколько лет количество вооруженных сил сократилось до 3 000 000 человек.

Фото: m.fotostrana.ru