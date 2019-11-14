Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Диана Гаврилова

Коротко о Красной армии

Силовые структуры

Красная Армия была создана коммунистическим правительством после большевистской революции 1917 года. Название Красная Армия перестало употребляться в 1946 году.

Российская имперская армия и флот вместе с другими имперскими институтами царской России распались после начала русской революции 1917 года. Постановлением от 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров создал добровольно рабочую и крестьянскую Красную армию. 

Первые подразделения, сражавшиеся с революционным рвением, отличились от немцев в Нарве и Пскове 23 февраля 1918 года, который стал Днем Советской Армии. 

22 апреля 1918 г. Советское правительство издало указ об обязательной военной подготовке рабочих и крестьян, не занятых наемным трудом, и это стало началом Красной Армии. Его основателем был Лев Троцкий, народный комиссар по военным делам с марта 1918 года, пока он не потерял свой пост в ноябре 1924 года.

Красная Армия была набрана исключительно из числа рабочих и крестьян и сразу же столкнулась с проблемой создания компетентного и надежного офицерского корпуса. Троцкий решил эту проблему, мобилизовав бывших офицеров императорской армии. До 1921 года около 50 000 таких офицеров служили в Красной Армии и, за немногими исключениями, оставались верными советскому режиму.

Политические советники, называемые комиссарами, были прикреплены ко всем военным подразделениям, чтобы следить за надежностью офицеров и вести политическую пропаганду среди войск. По мере продолжения гражданской войны в России в школах краткосрочной подготовки офицеров стали появляться молодые офицеры, которых считали политически более надежными.

Число членов Коммунистической партии увеличилось в рядах Красной Армии с 19 до 49 процентов в течение 1925-33, а среди офицеров это увеличение было намного выше. Кроме того, все командиры были выпускниками советских военных академий и офицерских училищ, прием в которые был ограничен рекомендованными Коммунистической партией.

В мае 1937 г. Чистка, затронувшая всех потенциальных противников руководства Иосифа Сталина, уничтожила офицерский корпус и значительно снизила боевой дух и эффективность Красной Армии. 12 июня Михаил Николаевич Тухачевский, первый заместитель народного комиссара по военным и морским делам СССР, и семь других генералов Красной армии были признаны виновными в заговоре с целью предать Советский Союз Японии и Германии, и все они были расстреляны.

 Многие другие генералы и полковники были либо уволены, либо отправлены в принудительные трудовые лагеря, либо и то, и другое. Эффект чистки был очевиден в серьезных поражениях, понесенных Красной Армией в первые месяцы немецкого вторжения (1941), но вскоре появился корпус молодых командиров, который привел Советский Союз к победе во Второй мировой войне.

К концу войны советские вооруженные силы насчитывали 11 365 000 офицеров и солдат. Демобилизация, однако, началась ближе к концу 1945 года, и через несколько лет количество вооруженных сил сократилось до 3 000 000 человек.

Фото: m.fotostrana.ru

Актуальная аналитика
Наука и техника
Что мешает колонизации Марса
Новости спорта
В чем состоят особенности бега на длинные дистанции?
Гипотезы. Наука
Как размножалась первая клетка
Новости Все >
Эрдоган вернул Трампу письмо, в котором тот просил "не подводить мир"
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
ГД выявила факты иностранного вмешательства в дела России
Рэмбо отдыхает: трое охотников устроили стрельбу по кабанам с вертолета
Расчленитель Соколов больше всего переживает о своих научных трудах
Японские власти превратят "Фукусиму" в "оазис экологичной энергетики"
Логинов рассчитывает вернуться к началу сезона после травмы
Адвокат Соколова подал жалобу на арест своего подзащитного
Асад заявил о причастности ЦРУ к смерти основателя "Белых касок"
Эрдоган не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов
Последние материалы
Логинов рассчитывает вернуться к началу сезона после травмы
Японские власти превратят "Фукусиму" в "оазис экологичной энергетики"
Адвокат Соколова подал жалобу на арест своего подзащитного
Как размножалась первая клетка
Секрет успешной утренней зарядки
Коротко о Красной армии
15 ноября: Праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона
Асад заявил о причастности ЦРУ к смерти основателя "Белых касок"
Эрдоган не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов
Министр культуры сравнил Олега Соколова с "Джокером"
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер Василий Амирджанов Гримасы сознания: убийство превращают в хайп Василий Амирджанов Соломон Соловьев Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Гримасы сознания: убийство превращают в хайп
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Расчленитель Соколов больше всего переживает о своих научных трудах
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Российские сторонники ИГ* пройдут фильтрацию перед возвращением в РФ
Адвокат Соколова подал жалобу на арест своего подзащитного
Эрдоган не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов
Российские сторонники ИГ* пройдут фильтрацию перед возвращением в РФ
МИД подтвердил признание временного президента Боливии Москвой
В ДНР сообщили о столкновении нацбатальона с ВСУ
МИД подтвердил признание временного президента Боливии Москвой
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
МИД подтвердил признание временного президента Боливии Москвой
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
МИД подтвердил признание временного президента Боливии Москвой
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ