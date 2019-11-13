7 фактов о войне во Вьетнаме и вьетнамских беженцах

За 30 лет война во Вьетнаме не только способствовала усилению холодной войны, но и непосредственно привела к массовой миграции населения и росту бедности, поскольку вьетнамские беженцы покинули регион. Чрезвычайная гуманитарная ситуация, возникшая в результате изнурительного конфликта, также затронула соседние страны, такие как Лаос и Камбоджа.

Стремясь сдержать коммунизм в тогдашнем Индокитае, США начали постепенно вмешиваться в растущую враждебность между Севером и Югом. США стремились спасти режим Нго Дина Зьема на Юге, несмотря на его непопулярность среди рабочего класса и священников. США поддерживали Юг, чтобы они могли контролировать эксцессы коммунистической партизанской группировки Хо Ши Мина, Вьетконга.

После принятия резолюции по Тонкинскому заливу США полностью втянулись в войну. Рекордные суммы были потрачены на военную поддержку Вьетнама, включая химическое оружие, такое как гербициды и агент «оранж». Тактика партизанской войны в сочетании с общественным возмущением в США после зверств во время резни в Май-Лай положила конец войне после падения Сайгона.

Вот несколько фактов о вьетнамских беженцах и войне во Вьетнаме:

1. В общей сложности три миллиона человек из Лаоса, Камбоджи и Вьетнама вынуждены были бежать в течение двух десятилетий.

2. Вьетнамские беженцы, которые бежали, были позже названы «Людьми в лодках». Перебежчики использовали ветхие рыбацкие лодки, не предназначенные для использования в открытом море. Из-за огромного количества людей, которые пытались бежать, лодки часто были переполнены.

3. Основными причинами смерти были потопление в море в. На беженцев нападали пираты, они становились жертвами торговли людьми и продавались в рабство и проституцию.

4. Двести тысяч камбоджийцев и вьетнамцев, перемещенных в результате войны, получили разрешение на въезд в США в качестве «условно-досрочного освобождения» в соответствии с Законом о миграции и помощи беженцам, принятым в Индокитае в 1975 году. На эту инициативу было потрачено в общей сложности 450 миллионов долларов, причем более миллиона беженцев нашли убежище в США.

5. Несмотря на проведенную в 1979 году конференцию ООН по регулированию количества беженцев, проживающих в лагерях беженцев в Юго-Восточной Азии, Организация Объединенных Наций, наконец, приняла решение расширить границы регулярной миграции, чтобы помочь вьетнамским беженцам успешно искать убежище.

6. Благодаря успеху, достигнутому Вьетнамом в достижении Целей ООН в области устойчивого развития и обеспечении продовольственной безопасности, уровень продовольственной бедности, к счастью, упал на две трети в период между 1993 и 2008 годами. Вьетнам в настоящее время также является крупным экспортером риса.

7. К 2010 году в США было переселено почти 1,5 миллиона вьетнамцев, которые теперь называются Вьет-Киеу. Эти люди начинают вести бизнес. Денежные переводы, которые они отправляют домой, составляют 13,2 миллиарда долларов, что увеличивает прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По данным Всемирного банка, это развитие на 900 процентов больше, чем в 2000 году.

Фото: m2.shaber3.com