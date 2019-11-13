Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Диана Гаврилова

7 фактов о войне во Вьетнаме и вьетнамских беженцах

Силовые структуры

За 30 лет война во Вьетнаме не только способствовала усилению холодной войны, но и непосредственно привела к массовой миграции населения и росту бедности, поскольку вьетнамские беженцы покинули регион. Чрезвычайная гуманитарная ситуация, возникшая в результате изнурительного конфликта, также затронула соседние страны, такие как Лаос и Камбоджа.

Стремясь сдержать коммунизм в тогдашнем Индокитае, США начали постепенно вмешиваться в растущую враждебность между Севером и Югом. США стремились спасти режим Нго Дина Зьема на Юге, несмотря на его непопулярность среди рабочего класса и священников. США поддерживали Юг, чтобы они могли контролировать эксцессы коммунистической партизанской группировки Хо Ши Мина, Вьетконга.

После принятия резолюции по Тонкинскому заливу США полностью втянулись в войну. Рекордные суммы были потрачены на военную поддержку Вьетнама, включая химическое оружие, такое как гербициды и агент «оранж». Тактика партизанской войны в сочетании с общественным возмущением в США после зверств во время резни в Май-Лай положила конец войне после падения Сайгона.

Вот несколько фактов о вьетнамских беженцах и войне во Вьетнаме:

1. В общей сложности три миллиона человек из Лаоса, Камбоджи и Вьетнама вынуждены были бежать в течение двух десятилетий.

2. Вьетнамские беженцы, которые бежали, были позже названы «Людьми в лодках». Перебежчики использовали ветхие рыбацкие лодки, не предназначенные для использования в открытом море. Из-за огромного количества людей, которые пытались бежать, лодки часто были переполнены.

3. Основными причинами смерти были потопление в море в. На беженцев нападали пираты, они становились жертвами торговли людьми и продавались в рабство и проституцию.

4. Двести тысяч камбоджийцев и вьетнамцев, перемещенных в результате войны, получили разрешение на въезд в США в качестве «условно-досрочного освобождения» в соответствии с Законом о миграции и помощи беженцам, принятым в Индокитае в 1975 году. На эту инициативу было потрачено в общей сложности 450 миллионов долларов, причем более миллиона беженцев нашли убежище в США.

5. Несмотря на проведенную в 1979 году конференцию ООН по регулированию количества беженцев, проживающих в лагерях беженцев в Юго-Восточной Азии, Организация Объединенных Наций, наконец, приняла решение расширить границы регулярной миграции, чтобы помочь вьетнамским беженцам успешно искать убежище.

6. Благодаря успеху, достигнутому Вьетнамом в достижении Целей ООН в области устойчивого развития и обеспечении продовольственной безопасности, уровень продовольственной бедности, к счастью, упал на две трети в период между 1993 и 2008 годами. Вьетнам в настоящее время также является крупным экспортером риса.

7. К 2010 году в США было переселено почти 1,5 миллиона вьетнамцев, которые теперь называются Вьет-Киеу. Эти люди начинают вести бизнес. Денежные переводы, которые они отправляют домой, составляют 13,2 миллиарда долларов, что увеличивает прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По данным Всемирного банка, это развитие на 900 процентов больше, чем в 2000 году.

Фото: m2.shaber3.com

Актуальная аналитика
Новости спорта
Как сборная России выступит на Евро-2020?
Здоровье
Эффективность деятельности ЖКТ зависит не от дробного питания, а от вида пищи
Новости Армении
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Новости Все >
Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
ВАДА снизит срок отстранения за употребление наркотиков
Борис Джонсон возмутил британцев заваркой чая
Страны, блокирующие Катар, отправят команды на Кубок залива
Последние материалы
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом
Эффективность деятельности ЖКТ зависит не от дробного питания, а от вида пищи
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Эксперт: ОСАГО и европротокол нарушают Конституцию
7 фактов о войне во Вьетнаме и вьетнамских беженцах
14 ноября: Девушка Бонда, освобождение Омска и памятник кошкам
Четыре самых красивых особняка знаменитостей
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Любовь Степушова Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях? Любовь Степушова Рустем Сафронов США – Турция: проблемное партнерство Рустем Сафронов Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Газовая война с РФ Украине грозит чрезвычайной ситуацией в энергетике
Коломойский выступил за примирение с Россией
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Вернём украинцам землю": депутат ВР назвал Сталина "людоедом"
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Ростов" может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома
Физическая активность может предотвратить деменцию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ