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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

Зарождение Римской армии

Силовые структуры print

Рим был высшим плотоядным животным древнего мира. Однако следует отметить, что этот интригующий процесс завоевания, грабежа и, в конечном счете, превосходства не был достигнут за один день. Скорее историки полагают, что масштабы повлекли за собой тенденцию эволюции и реформ (на протяжении веков), которые превратили римскую армию в настоящую машину для убийства. Итак, давайте рассмотрим несколько фактов о римской армии Ранней Республики (753-146 гг. до н.э.), которые помогли установить эту модель мирового господства.

1) Самые ранние римские армии были призваны из «племен»  

Хотя это может быть неожиданностью для многих, но археологические свидетельства римской армии датируются еще девятым веком до нашей эры, в основном из гробниц воинов на Капитолийском холме. Что касается литературных свидетельств, они упоминают, как самые ранние римские армии были набраны из трех главных «племен» Рима. Это не должно быть слишком большим шоком, поскольку само заселение Рима начиналось как затон, который был заселен скотчами, которые делали свои лагеря и рудиментарные жилища среди холмов и болот.

Так называемое раннеримское общество также отражало это племенное устройство с его составом из трех основных племен и тридцати курий. Само слово «курия» этимологически происходит от co-viria, и его значение в основном подразумевало «группу вооруженных воинов». Эти курии также стали «республиканским» костяком зарождающегося римского королевства, о чем свидетельствуют их права голоса в самом раннем римском собрании, известном как куриатные комиции (comitia curiata). А что касается их социальной сферы, каждая курия состояла из десяти семейств (родов), и десять таких курий составляли племя (триб).

2) Термин легион буквально означал только «военный сбор»  

Переход римской армии от «племенных» воинов к гражданскому ополчению был достигнут отчасти благодаря римскому обществу и его внутреннему представительству (с правом голоса) в римском собрании.  Ранние римляне почти полностью зависели от своих гражданских ополченцев для защиты и расширения границ растущей фракции. Эти воины были просто названы как «сбор» или «легио», что, в свою очередь, заменяет термин «легион». По сути, так называемые легионы раннего Рима были «бедными» предшественниками равномерно экипированных и дисциплинированных солдат поздних веков.

Фактически, легионы раннего Рима были призваны только как солдаты, занятые неполный рабочий день, и их основной деятельностью было фермерство и скотоводство. Эта жесткая экономическая система не позволяла им принимать участие в длительных кампаниях (которые едва ли превышали месяц), что делало военные действия короткими и решающими. Более того, эти легионы должны были платить за собственное оружие и вооружение, что иногда компенсировалось лишь небольшим платежом со стороны государства. Другими словами, ранние легионы римской армии должны были участвовать в битвах, чтобы защитить свои собственные интересы и земли, а не рассматривали вооруженные силы как хорошо оплачиваемую карьеру.

Фото: ancientcivilizationslist.com

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