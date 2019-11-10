Франко-Прусская война. Только факты

Франко-Прусская война была войной между Францией и Пруссией. Некоторые немецкие союзники Пруссии также присоединились к войне. Эта война была спровоцирована Отто фон Бисмарком, прусским канцлером. Он хотел объединить немцев. Бисмарк сделал это, послав оскорбительную депешу императору Франции Луи-Наполеону Бонапарту (Наполеон III). Война началась, когда Франция объявила войну 19 июля 1870 года. Она закончилась 10 мая 1871 года. Пруссия выиграла эту войну.

Причины

Франциско-прусской войны в основном связаны с тем, что Франция боялась протестантской страны на своей границе. Франция победила Австрию в австро-прусской войне (1866 г.), но не смогла объединиться. В 1869 году Трон Испании предложили принцу из католической ветви прусской династии Гогенцоллернов (королевской семьи). Этот жест был сделан из-за того, что Династия Бурбонов, очень долго правящая в Испании, была свергнута.

Франция не хотела, чтобы ее окружали Гогенцоллерны - угроза тогда будет и с запада, и с востока. Прусский король Вильгельм послал телеграмму, в которой уверял французского императора Наполеона III, что принц не станет королем Испании. Отто фон Бисмарк, канцлер Пруссии, публично выпустил версию, которую он отредактировал, чтобы создать впечатление, что его король оскорбил посла императора. Это была часть его плана объединения немецких государств.

Франция объявила войну и 19 июля 1870 года началась война. Наполеон третий осмелился это сделать, так как генералы заверили его в том, что у них было преимущество и что их победа гарантирована. Они рассчитывали на помощь Австрии, которая недавно начала войну с Пруссией, и южногерманских государств. Однако надежды оказались напрасны - Австрий осталась в стороне, а Пруссию полностью поддержали южногерманские государства.

Результаты

Благодаря своему немецкому союзу и всеобщему призыву Пруссия смогла собрать большую армию, чем французы. Оружие, обучение и лидерство прусской армии тоже были лучше. Они выиграли войну. Известные победы включают были одержаны на Седане, Марс-ла-Тур, Гравеллоте и Меце. Они захватили Наполеона, и вошли во французскую империю и заключили мир.

После этой войны Франция должна была предоставить некоторые немецкоязычные регионы, ранее находившиеся под французским контролем. Это были провинции Эльзаса и Лотарингии. Германская империю должна предпринять была шаги, чтобы объединить независимые германские государства в одну страну.

Фото: yoki.ru