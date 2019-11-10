Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны МВД ФСБ
Автор Диана Гаврилова

Франко-Прусская война. Только факты

Силовые структуры print

Франко-Прусская война была войной между Францией и Пруссией. Некоторые немецкие союзники Пруссии также присоединились к войне. Эта война была спровоцирована Отто фон Бисмарком, прусским канцлером. Он хотел объединить немцев. Бисмарк сделал это, послав оскорбительную депешу императору Франции Луи-Наполеону Бонапарту (Наполеон III). Война началась, когда Франция объявила войну 19 июля 1870 года. Она закончилась 10 мая 1871 года. Пруссия выиграла эту войну.

Причины

Франциско-прусской войны в основном связаны с тем, что Франция боялась протестантской страны на своей границе. Франция победила Австрию в австро-прусской войне (1866 г.), но не смогла объединиться. В 1869 году Трон Испании предложили принцу из католической ветви прусской династии Гогенцоллернов (королевской семьи). Этот жест был сделан из-за того, что Династия Бурбонов, очень долго правящая в Испании, была свергнута.

Франция не хотела, чтобы ее окружали Гогенцоллерны - угроза тогда будет и с запада, и с востока. Прусский король Вильгельм послал телеграмму, в которой уверял французского императора Наполеона III, что принц не станет королем Испании. Отто фон Бисмарк, канцлер Пруссии, публично выпустил версию, которую он отредактировал, чтобы создать впечатление, что его король оскорбил посла императора. Это была часть его плана объединения немецких государств.

Франция объявила войну и 19 июля 1870 года началась война. Наполеон третий осмелился это сделать, так как генералы заверили его в том, что у них было преимущество и что их победа гарантирована. Они рассчитывали на помощь Австрии, которая недавно начала войну с Пруссией, и южногерманских государств. Однако надежды оказались напрасны - Австрий осталась в стороне, а Пруссию полностью поддержали южногерманские государства.

Результаты

Благодаря своему немецкому союзу и всеобщему призыву Пруссия смогла собрать большую армию, чем французы. Оружие, обучение и лидерство прусской армии тоже были лучше. Они выиграли войну. Известные победы включают были одержаны на Седане, Марс-ла-Тур, Гравеллоте и Меце. Они захватили Наполеона, и вошли во французскую империю и заключили мир.

После этой войны Франция должна была предоставить некоторые немецкоязычные регионы, ранее находившиеся под французским контролем. Это были провинции Эльзаса и Лотарингии. Германская империю должна предпринять была шаги, чтобы объединить независимые германские государства в одну страну.

Фото: yoki.ru

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франко-Прусская война. Только факты
Новости Украины
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
Здоровье и профилактика
Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
Новости Все >
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
В ДНР завершили вывод войск из Петровского
В ДТП погибла основательница Татарской лиги КВН
Карельские депутаты опровергли призыв коллеги к расстрелу недовольных
В США Instagram скроет счетчик лайков пользователей
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Бывшего мэра Истры объявили в федеральный розыск
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России
Последние материалы
Франко-Прусская война. Только факты
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
Короли выстрела и полета - Гороскоп дня
Сохранение нормального веса - ключ к предотвращению ранней смерти
Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России
В ДНР завершили вывод войск из Петровского
Гингивит без лечения грозит потерей зубов
Популярное
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове

В Минобороны России ответили депутату Наталье Поклонской на её пост на странице в Telegram-канале об инциденте с расстрелом в Забайкалье.

Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Евросоюз
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Общество
Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова
Соломон Соловьев Короли выстрела и полета - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия стать сверхдержавой Любовь Степушова Василий Амирджанов Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет Василий Амирджанов
Комментарии
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Кипрский сценарий на Украине - реально ли?
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве студентки
Может ли Россия стать сверхдержавой
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
Кипрский сценарий на Украине - реально ли?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ