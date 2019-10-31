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Автор Владан Джурич

Литва: о чем напомнил «Лошарик»

Силовые структуры print

Настоящие причины инцидента с «Лошариком» скорее всего не будут раскрыты никогда из-за высокой секретности операции. Литовская газета Delfi провела небольшой анализ с использованием антироссийской риторики.

Недавно вышедшая статья в Delfi показывает интерес литовских СМИ к происшествию на подводной лодке АС-12. Уже существует много гипотез и версий о причинах аварии, превращающихся в тему для глобальных рассуждений - о четвертой мировой войне.

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Delfi.

Во всей истории с «Лошариком» наибольшее значение имеют следующие предположительные события. Во-первых, цель операции - это сбор подводных ресурсов для научных исследований, необходимые для проведения испытаний над новым оборудованием.

Во-вторых, ситуация с «Лошариком» - это диверсия, целью которой было присоединение к магистральным сетям в морских глубинах.

Первый случай больше похож на геополитические или стратегические возможности страны ответить на давление со стороны Соединенных Штатов. Во втором же случае рассматривается потенциальный вариант четвертой мировой войны.

Автор статьи из Delfi отмечает, что вторая версия наиболее логична среди всех, поскольку Россия уже постепенно пытается «защититься» от Запада, например, через закон «о суверенитете Интернета».

Вариант диверсии уже много обсуждается в среде СМИ. Он может иметь характер как цифровых атак, так и экономических развитий событий. Другими словами, все сводится к войне, только без боевых действий в открытую.

В таком случае объектом военных действия становится интеллект. При чем в такой атаке участвует и человек и искусственно выраженный интеллект - отмечает автор статьи. При этом подобные действия с трудом поддаются правовым аспектам, поскольку доказать факт военных действия при таких условиях практически невозможно.

Дополнительно можно привести несколько примеров. Самый яркий из них - это вмешательство России в выборы США. Есть и обратные факты, когда американцы получали сообщения об отказе парализовать российские энергетические системы.

При этом в такой войне побеждает тот, у кого мощнее экономика и лучше технологии. Иными словами, четвертая мировая война - это цифровые военные действия, где участие принимают наиболее развитые страны.

Если рассматривать случай с «Лошариком» с точки зрения военного конфликта, то концепт войны выглядит совершенно отдаленно от холодной войны.

Впервые, идея цифрового концепта войны была предложена Джимом Бейкером - главой центра стратегии Пентагона. По мнению авторов, идея Бейкера легла в основу распада Советского Союза. Такой подход не использует военные ресурсы, а только социальные, экономические, политические и многие другие.

Новый образ войны не напоминает ни одно военное действие, но череда инцидентов, в том числе и история с «Лошариком» оказывают интерес на весь мир, провоцируя догадки и гипотезы о возникновении диверсии под видом научных исследований.

Фото: pressgaldezh.mirtesen.ru

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