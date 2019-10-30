Чешский эксперт: война с Россией - полное безумие

Чешская газета Haló noviny опубликовала интервью с майором Станиславом Баликом. Он утверждает, что Россия после распада Советского Союза должна была стать колонией Запада. По словам майора, если бы страну не спас Владимир Путин еще в 2000 году, то Россию бы ждала учесть Югославии.

Военный эксперт говорит также о том, насколько сильно изменилось военное образование и отношение к армии в целом. По его словам, раньше в Чехии был очень жестокий государственный режим, против чего выступал сам Балик будучи еще студентом.

В начале 90-х Балик приводил примеры анархии, существовавшей в армии. Большинство военнослужащих покидали ряды войск, а вся техника уничтожалась. Вся военная сила тогда превратилась в небольшие ряды служащих в армии. Основная причина - это постоянные реформы, менявшиеся слишком быстро.

Варшавская армия, славившаяся своими размерами, стала похожа на экспедиционную команду - отмечает Балик. Все военные войска без умолку повторяли, что борются за демократически режим. Тем не менее на смену старого режима пришли социалистические деятели - основатели нового режима.

После разрухи мнение многих офицеров осталось в тени, поскольку люди боялись потерять работу. Балик утверждает, что сегодня для всех высокопоставленных чинов армии выражается идеология оппортунизма. При этом, подавляющая часть военных голосовали за президента страны.

Таким образом, патриотизм в чешской армии до сих пор присутствует, а дальнейшее развитие популярности военной службы лежит через патриотическое воспитание новых поколений.

Сильное давление на чешские военные силы тогда оказывало НАТО. Многие офицеры пошли навстречу, чтобы не потерять должность. Тем самым в рядах армии остались одни дураки, а другие - уходили со службы - говорит Балик.

При этом майор отмечает, что народ искренне верил в улучшение военных сил после вступления в НАТО. Важную роль здесь также сыграли деньги, ставшие основным драйвером роста для принятия решения страны.

По словам Балика, Россия должна была стать рабом Запада - раздробленным государством с десятками независимых образований. Такие планы отмечались еще во время Первой мировой войны, когда Антанта заручилась поддержкой белых генералов. Именно это событие должно было стать механизмом для нападения на Россию - говорит майор.

Эксперт также говорил в интервью, что сегодня все направлено на промывание мозгов. Множество СМИ и пресс-служб со стороны Запада оказывают большое давление на Россию, считая ее врагом. Только при политике Ельцина Запад относился с симпатией.

Из интервью можно сделать вывод, что большая часть информации о России искажается с целью давления на Чехию со стороны Запада. Тем не менее это всего лишь скомпилированное число мнений, которым не обязательно верить. Даже несмотря на то, что все чешские политологи характеризуют Россию не с лучшей стороны, Станислав Балик продолжает верить в свою правоту.

Фото: visualrian.ru