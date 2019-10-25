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Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Татьяна Питерякова

Японские камикадзе,о которых "споткнулись" американские войска

Силовые структуры print

Сакура - символичное растение для Японии. Оно отцветает так же быстро, как коротка жизнь самурая. Лепестки цветов не успевают расцвести, как уже вянут. Точно так же, в полном расцвете сил, покидали эту землю японские камикадзе, именуемые «божественным ветром».

Последнее оружие императора

Вторая мировая война стала разрушительной для многих стран. Вот и Япония в последние 10 месяцев не могла справиться с наступлениями. Но ее жители не отчаивались - в качестве последнего оружия решили использовать 25 человек. Они получали задания, сопряженные с организованным самоубийством.

Это были камикадзе, нанесшие тогда серьезный урон кораблям и воинам противника. Летчики не останавливались ни перед чем - они готовы были погибнуть за идею. Конечно, нанесенный ими удар был мощным, но не эффективным - к тому моменту страна была уже обречена.

Первые камикадзе

После взорванного японцами Перл-Харбора американцы все ближе подходили к Токио. У японцев не хватало самолетов и хороших летчиков. Однако, чем ближе воины США приближались к стране, тем больше понимали - эти люди готовы проявлять бесстрашие в защите своих островов.

Так, на Сайпане гражданские и полувоенные люди решили лишить себя жизни, но не сдаться врагу. Они принимали яд и бросали себе под ноги гранаты. И тут до американцев дошло, что восточное отношение к суициду является полной противоположностью понимания самоубийства самих захватчиков.

Первая эскадрилья

Но события развивались стремительно, причем не в пользу Японии. Выходило так, что скоро эта страна должна была воевать против всего мира. Японцы разработали план противостояния. Они спорили о необходимости использования летчиков-камикадзе. Токидзиро Ониши, главнокомандующий авиации, предложил эту идею.

В итоге японцам пришлось формировать первую эскадрилью камикадзе, которая была готова в октябре 1944 года. Японцы считали их новым секретным оружием, почитали как спасителей. Против них у американцев не было существенной обороны. Камикадзе проявили себя во время защиты острова Лейте.

Один действовали так. Направляли самолет на цель прямо над волнами, на необычайно низкой высоте. Благодаря этому камикадзе удавалось избежать фиксации радарами. Когда пилот видел цель, то набирал высоту для ускорения, после чего падал и взрывался вместе со своим «воздушным кораблем».

Второй метод был действенным только при скоплении облаков для прикрытия. Пилот набирал максимальную высоту и падал к цели под углом, когда видел ее перед собой.

Пилоты старались целиться в подъемные палубные механизмы, благодаря чему становились невозможными новые полетные операции противника и повреждалось большое количество самолетов, стоящих в ангаре. Умереть летчики должны были обязательно. Если в ходе операции они не смогли найти вражеский корабль, то должны были вернуться на базу и повторить попытку на следующий день.

Несмотря на столь серьезный штурм американцев, число бомбардировщиков США было огромным. Но сотни японцев не желали сдаваться с позором, из-за чего применяли харакири. Создатель камикадзе тоже прибегнул к этому способу убийства, будучи уже истощенным.

Фото: storm.mg

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