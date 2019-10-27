Холокост: нельзя забыть

При одном упоминании слова «холокост» становится не по себе - стоит лишь вспомнить, что всего-то чуть больше 80 лет назад была совершена реальная попытка стереть с лица земли целую нацию.

Это было массовое истребление евреев, их закрывали и оставляли умирать в газовых камерах, ставили жестокие опыты и просто издевались. Воспоминания того времени до сих пор мучают жертв, которым удалось выжить.

Читайте,чтобы помнить...

1. В период Холокоста была убита приблизительно 1/3 часть еврейского народа, населявшего планету в то время.

2. Все началось в январе 1933 года, когда Гитлер занял пост имперского канцлера ФРГ, и технически убийства ни в чем неповинных людей прекратились 8 мая 1945 года.

3. Концлагерь, куда попала Анна Франк, девушка, чей личный дневник стал знаменитым, как документ, обнажающий нацизм, был освобожден британскими военными через пару-тройку недель после ее гибели.

4. Польский служивый Витольд Пилецкий самостоятельно сдался фашистам и стал узником «Освенциами» для того, чтобы выудить информацию о лагере и увидеть подпольную деятельность вражеской стороны. В 1943 году ему удалось сбежать, и тогда он предъявил большой отчет о тех делах, которые совершаются в «Освенциме».

5. Полное или частичное непризнание Холокоста идет вразрез нынешнему законодательству в 17 странах планеты, в том числе Германии и Австрии.

6. Немецкая организация Leica, которая занималась разработкой и производством оптических систем, фототехники и устройств точной механики, помогла сотням представителям вышеуказанной нации сбежать из Германии до наступления Холокоста. Они устраивали их на работу и отправляли заграницу.

7. Четыре сестры Зигмунды Фрейда погибли в период Холокоста в фашистских концлагерях.

8. Еврейский боксер Саламо Артух выжил в одном из самых печально известных лагерях «Освенциме». Ему приходилось драться со своими сокамерниками, так как проигравшие отправлялись в камеру, наполненную газом, либо попадали под расстрел. До освобождения лагеря этот человек за два нелегких года провел более 200 поединков, в которых ни разу не проиграл.

9. 99% представителей ранее указанной нации Дании пережили Холокост, так как они организовывали массовые эвакуации в нейтральную Швецию.

10. Страх и паника началась у людей с «Хрустальной ночи», когда фашисты испепелили более тысячи синагог и сломали около 7000 предприятий. Медучреждения, школы, дома - все подвергалось атаке со стороны нацистов в ночь на 9 ноября 1938 года.

Фото: jewishfreedom.org