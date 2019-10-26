Шер Ами: подвиг голубя во время Первой мировой

Как только человек приручил животных, они стали участвовать во всем, что составляет человеческую жизнь. Не исключая и военные конфликты. Лошади перевозили самих военных и грузы, слоны были превращены в боевые шагоходы, собаки взрывали танки и вытаскивали раненых. О боевом применении всех этих животных мы знаем. Но о подвигах некоторых животных знают немногие.

Мало кому известно, что нашлась работа на поле боя и голубям. Они использовались для доставки писем, приказов командования, различной разведки, в том числе фотографической. Эксперименты по различному применению голубей велись долгое время, начиная с конца девятнадцатого века, и к Первой мировой войне голубиные подразделения стали важной частью боевых коммуникаций. Телефонные линии постоянно обрывались, ремонтировать их в условиях пулеметного обстрела было невозможно, и тогда голуби оказывались более эффективным и быстрым способом связи.

Некоторые «бойцы» голубиных подразделений вошли в военную историю, как голубка по имени Шер Ами.

В ходе ожесточенных боев 3 октября 1918 года 77-ая пехотная дивизия США произвела прорыв на вражескую территорию. Пять сотен солдат из ее числа оказались в окружении. Было принято решение отправить просьбу об артиллерийской поддержке и сделать это посредством голубиной почты. У отряда было четыре почтовых голубя.

Первый был отправлен и успешно достиг командования, но в сообщении, принесенном им, была ошибка. Американцы плохо знали местность и указали неправильные координаты. В результате они сами оказались под огнем своих союзников. Около половины отряда погибло под артиллерийским огнем.

Были отправлены еще два голубя с уточненными координатами. Зная, что голуби несут важные сообщения противника, немцы изо всех сил старались сбить их, что им и удалось. Последней оставшейся птицей была голубка по имени Шер Ами. Эта птица являлась ветераном, совершив уже множество полетов и доставив немало важных посланий. Солдаты любили ее и считали, что она приносит удачу.

Шер Ами отправилась в полет под плотным огнем противника. Птице попали в грудь, ей оторвало лапу и она лишилась одного глаза, но все же прилетела к своим. Американцы поняли, что ей удалось выполнить задание, когда собственная артиллерия прекратила посыпать их снарядами. Вскоре к отряду прорвалась подмога, и они вышли из окружения. Всего удалось спастись 194 американским солдатам.

Голубке удалось выжить благодаря усилиям врачей. Она стала национальным героем. Заслуги ее были несомненны, ведь в ходе одного из самых жестоких сражений Первой мировой войны - «Верднеской мясорубки» - Шер Ами перенесла на своем теле 12 сообщений. За свои подвиги она получила Военный крест - государственную военную награду Франции. По прошествии года голубка умерла от старости. Чучело Шер Ами в настоящее время выставлено для обозрения в Смитсоновском институте США.

Фото: susanin.news