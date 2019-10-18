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Автор Евгений Стриж

Традиции самураев

Силовые структуры print

Этикет и традиции самураев весьма интересны - во многих японских боевых искусствах до сих применяются заложенные самураями принципы. Военный и «гражданский» этикет самураев в свое время были национальной гордостью японцев и оказывали значительное влияние на их жизнь, а в современном мире историки выделяют самураев не только как умелых воинов, но и как знатоков традиций и этикета Японии.

Меч как символ: «мирный» клинок

Всем известно, что самураи - мастера меча, однако и в мирной жизни меч для них имел огромное значение. Этикету ношения, хранения и обращения с мечом в Японии посвящено множество работ, а часть традиций жива до сих пор.

Так, японское искусство фехтования подразумевает, что «рабочая» рука фехтующего - правая, даже если человек левша. Из этого правила выросла традиция затыкать или класть меч справа от себя, выражая доверие собеседнику - из такого положения меч сложнее выхватить. А в некоторых школах кэндо и иайдо до сих пор принято держать меч при приветствии соперника именно справа.

Также в Японии большое внимание уделялось любованию мечами. Если гости выражали восхищение хозяйскими мечами, то это был высший комплимент, также не возбранялось и осмотреть клинки. Процедура осмотра была четко регламентирована: вытаскивался, например, не весь меч, а лишь часть, расположенная ближе к гарде, поскольку обнаженный целиком клинок был символом враждебного отношения. Но если хозяин был готов показать клинок целиком, то передавал его гостю вместе с ножнами, а тот, многократно извиняясь, осматривал оружие. При этом касаться клинка голой рукой при осмотре считалось недопустимым - использовали рисовую бумагу или платки.

И швец, и жнец: мастера на все руки

Помимо тренировок с мечом и прочим оружием самураи стремились развиваться и в духовном плане. Каждый уважающий себя самурай старался обучиться двум важнейшим вещам:

  • искусству слагать стихи;
  • навыкам чайной церемонии.

Самураи имели свой кодекс поведения, отраженный понятнее всего в термине «бусидо» (путь воина). Трактовка бусидо для японцев несколько своеобразна и заключается прежде всего в том, что «гражданские» искусства наравне с искусствами «военными» есть два важнейших компонента нравственно развитого человека. Отметим, что примерно с конца XII века этот принцип прекрасно отражался в структуре власти страны: представляли ее не просто аристократы или знатные люди, но и умелые военные.

Таким образом, самураи обучались множеству «гражданских» искусств, в том числе основам психологии (умению владеть собой) и контролю чувств. Будучи умелыми воинами, они были и прекрасными собеседниками, что существенно помогало в ходе борьбы за влияние и власть.

Фото: 100kursov.com

Темы самураи традиции кодекс самурая боевые искусства кодекс поведения
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