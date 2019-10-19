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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

Ассирийские военные «лайфхаки»

Силовые структуры print

Помимо элитных колесниц и кавалерийских войск, основная часть ассирийской армии была сформирована из пехотинцев.

Учитывая ассирийскую склонность к организационным способностям, пехота, должно быть, была сгруппирована в определенные формирования - каждое со своим собственным набором тактических ценностей.

Для этого ассирийцы также использовали систему сопряжения, когда дело доходило до часто уязвимых лучников.

В древние времена некоторые культуры ценили мастерство стрельбы из лука, и поэтому его военное учение укоренилось в качестве наступательного оружия ассирийской армии. Ассирийцы еще более развили эту цель, наняв специального держателя щита, который сопровождал лучника.

Таким образом, в то время как лучник перезаряжал свой лук, копейщик отвечал за защиту своего партнера.

 Согласно современным записям, эти щиты были сделаны из толстого плетеного тростника. И снова возвращаясь к организационному мастерству ассирийцев, были специально отведены русла рек, которые были выбраны для выращивания тростника.

Ассирийцы также были известны еще одним элементом войны, и это повлекло за собой их особый подход к осаде.

К 8 веку до нашей эры большинство крупных торговых центров и поселений Месопотамии и близлежащих земель были замурованы. И именно тогда эксперименты ассирийской армии достигли своих высот с развертыванием различных осадных башен и машин. Например, барельеф Лахишской стены, изображающий осаду Сеннахирима в 701 г. до н.э., ясно демонстрирует колесные двигатели, обтянутые толстой кожей.

Эти массивные конструкции были выстроены в ряд и прижаты к стенам города с помощью специально сделанных гусениц (которые держались на ранее построенных земляных валах за городской стеной инженерами осады).

Но, как отметил историк Марк Хили (в своей книге «Древние ассирийцы»), ассирийцы не всегда «чувствовали себя комфортно» в осадных боях; и их первый выбор традиционно возвращался к дисциплинированным, но гибким маневрам на открытых полях сражений.

В связи с этим можно утверждать, что политика террора и ужаса могла быть использована в качестве «решения», которое ломало боевой дух врагов еще до того, как они достигли конечной стадии оборонительной осады.

Однако военная изобретательность Ассирии не остановилась на смешанных кавалерийских силах и невероятных осадных сооружениях. Один барельеф удачно демонстрирует, как ассирийская армия (вероятно, нападающая с набережной) была снабжена специально разработанными сумками из козьей кожи, которые можно было надуть, а затем использовать для переправы через воду, с привязанными к ним лошадьми. Их огромные военные машины были в основном модульными по конструкции.

Таким образом, эти башни могли быть демонтированы и привязаны к специально разработанным морским судам, сделанным из кожи и легко перемещаемым через реки, чтобы позже быть собраны вне городских стен. 

Фото: realmofhistory.com

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Ассирийские военные «лайфхаки»
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