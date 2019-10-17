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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Владан Джурич

Как Китай и Россия могут выиграть войну против США

Силовые структуры print

Американское издание Washington Free Beacon опубликовало материал о потенциальной стратегии сверхдержав в случае войны с США.

Перед такими большими странами как Китай и Россия встает вопрос о сдерживании или победы над Штатами - рассуждает автор.

Нередко американские научные деятели называют вооруженные силы США лучшими во всем мире. Автор материала аргументирует это большими расходами в оборонную систему. При этом ведутся не только разработки нового вооружения, но и исследования закономерностей для улучшения военных сил страны в целом.

Одно из преимуществ США - наличие союзников. Среди них более десятка стран, готовых пойти за Штатами. К тому же, союзные страны могут предоставить Америке дополнительные военные запасы, увеличивающие лидерство в военной сфере.

Однако, гражданам не стоит быть слишком высокомерными и надеяться на победу, пишет издание. Соединенные Штаты могут легко проиграть войну, если против них встанут Россия и Китай.

Представитель вооруженных сил США Кэтрин Уилбаргер заявляет, что китайские и российские военные силы способны быстро реагировать на атаки и адаптироваться под любые ситуации.

В военных силах же США такого нет, что ставит их в невыгодное положение. Тем не менее это стандартная проблема всех стран, обладающих ядерным оружием. Примерно с 90-х годов Москва и Пекин рассматривают стратегические альтернативы сдерживания США. При этом возможен и вариант нападения на страну и ее союзников.

Военные эксперты предполагают, что Россия или Китай будут нападать первыми, поскольку у них есть преимущество в скорости и мобильности военных сил. Также большая опасность может угрожать союзникам США, поскольку тогда Америку поставят перед выбором: принять поражение или начать войну.

Если же начнутся военные действия, то страшные последствия можно точно ожидать от Китая. Эксперты говорят, что конфликт может превратиться в кровопролитную войну. При этом отвечать на угрозы и давления Китая сложно из-за географического расположения.

Существует и другое мнение - Россия и Китай выиграют войну, не сражаясь с США. Опять же перед Соединенными Штатами ставится выбор - сражаться в одиночку или уступить. Если же атака будет производиться по союзникам Штатов, то предполагается, что американцы сами отступят.

Если же США будет уступать ядерным державам, то это спровоцирует другие страны, а также снизит доверие союзников. Таким образом, над Америкой стоит вопрос о стратегическом смысле войны между сверхдержавами.

Бывший заместитель помощника министра по обороне в сфере ядерной обороны Брэд Робертс считает, что американские стратеги должны спрогнозировать возможность США выиграть войну. Если же все сводится к проигрышу Штатов, то в военных силах нужно что-то менять. Тем не менее самое главное - иметь волю к победе - отмечает Робертс.    

Фото: newsonline.in.ua

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