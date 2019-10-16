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Силовые структуры
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Автор Татьяна Питерякова

Причины и последствия похода Ивана Грозного на Новгород

Силовые структуры print

Поход царя на Новгород длился примерно год (1569-1570 гг). Иван Грозный лично возглавлял операцию - по сути, она была карательной. Царь узнал о неверности городской власти.

Этот период стал одним из самых кровавых во времена этого правителя.

Подозрения

Узнав о возможной причастности бояр к заговору, царь и решил идти на Новгород. Заговор возглавлял Владимир Старицкий - предпоследний удельный российский князь, внук Ивана III, брат царя.

Как-то Иван IV заболел, и многие бояре решили, что Владимир может его заменить. Однако партия государевых сторонников составила грамоту верности своему правителю, подписал ее и Владимир.

Но, когда царь выздоровел, его двоюродный брат устроил попытку государственного переворота.

Затем Владимира несколько раз оговаривали. А повар под пытками сознался, что Владимир подговорил его отравить царя. В октябре князь был казнен, а еще через 2 месяца царь пошел на Новгород.

Донос

Помимо этого, царь опасался, что знать решила присягнуть королю Сигизмунду II, который очень хотел заполучить Новгород. Донос об этом прислал неизвестный бродяга из Волыни, который, как выяснилось позже, был зол за наказание, которое претерпел от местной знати.

На первый взгляд, донос был смехотворен. Однако это не смутило царя, ведь у него появился еще один повод отправиться походом на Новгород.

У новгородских стен

В январе 1570 года опричники царя в количестве около 15 тыс. человек находились у новгородских стен. Сам город был оцеплен, а казна - опечатана. Вскоре подоспел и сам царь.

Через 2 дня новгородское духовенство встретилось с войском опричников. Пимен был обвинен в измене, он сразу был взят под стражу и помещен в тюрьму. Его лишили сана и сослали в монастырь. До этого же Пимен был верным сторонником правителя.

Городские казни и пытки

После этого опричники стали уничтожать знать и приказных. Сколько человек погибло в результате этого действа, сказать сложно, так как подсчеты не велись.

Как бывало раньше, за казнями следовали пытки. Длились они до середины февраля, в результате было казнено множество жителей города. Иногда число убитых достигало в день 1,5 тысячи человек.

Чума и неурожай

Частные дома и церкви города были разорены, уничтожались продовольствие и имущество. На годы царского похода выпал неурожай. Люди стали голодать и умирали.

В это время в городе даже возникло людоедство. Эпидемия чумы стала распространяться с невероятной силой, поэтому люди гибли не только от опричников.

Поход на Новгород, несомненно, закончился для царя благополучно. Однако сложно сказать, сколько жертв пострадало от этого разгрома, а ведь среди них было много детей и женщин.

Фото: news-life.ru

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