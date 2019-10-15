Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха

Во время ВОВ многие бойцы проявили себя как настоящие герои, защитники своей родины. Михаил Паникаха относился как раз к их числу. Он так же, как и многие другие молодые ребята, не пожалел себя и вошел в число Героев СССР.

От колхоза к батальону

Родился и вырос Михаил Паникаха в Могилеве (Белоруссия). Он получил начальное образование и помогал своей матери в колхозе.

С 1039 году молодой человек пополнил ряды строительного батальона. Ему довелось работать со знаменитым снайпером Василием Зайцевым. Михаил неоднократно подавал рапорт об отправке на фронт, и в 1942 году его желание исполнилось.

Всего через несколько месяцев парень уже стал командиром отделения. Но таковым он пробыл недолго...

Подвиг

В конце сентября Михаил Пакикаха сражался в Сталинграде. Он и его полк вместе с другими перебрались через Волгу и заняли позиции на западе, неподалеку от завода «Красный Октябрь».

Здесь их атаковали немцы танковой и пехотной дивизии. Михаил находился в окопе и вместе с другими солдатами отражал атаку противника. Когда, казалось,враг уже был отброшен, неожиданно началась новая танковая атака. Тогда Михаил побежал вперед, навстречу немцам.

У него не было гранат, но осталось две бутылки с гремучей смесью, которые воины часто готовили и использовали их как гранаты, когда оружия не хватало. Юный командир отделения хотел бросить самодельное оружие, но выстрел разбил одну бутыль, и содержимое вылилось на форму бойца, которая тут же загорелась.

Но герой не растерялся - он взял другую бутыль и разбил ее о решетку танкового люка противника. В итоге одна боевая машина была сожжена, а другие - отступили.

Геройство Панакихи подняло боевой дух других солдат, и те сожгли еще 2 немецких танка. Героя похоронили недалеко от места, где он погиб. Ему не было и 30 лет. Однако свою короткую жизнь этот человек точно прожил не зря.

Память

Подвиг Михаила видели не только его товарищи, но и маршал СССР Василий Чуйков. В его мемуарах можно почитать об этом герое - история рассказана красочно и интересно.

На Мамаевом кургане, на мемориальной доске есть имя Михаила Панакихи, да и на месте, где он погиб, стоит памятник герою.

В родном городе Михаила тоже можно увидеть мемориальную доску с его именем, а Демьян Бедный посвятил ему стих. Так память о молодом Герое Советского Союза дошла до наших дней и передастся будущим поколениям. Недавно родственники получили его медали - спустя 48 лет после смерти, а звание Героя он получил сразу после смерти.

Фото: scoopnest.com