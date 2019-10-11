Fakt (Польша): НАТО защищает нас от России

Польша вступила в НАТО в 1999 году. Бывший министр обороны заявлял о том, что страна до сих пор боится России и Германии. При этом угрозы от России, якобы, исходят практически постоянно, а боязнь Германии переросла в стратегическое сотрудничество - утверждает автор из польского издания Fakt.

Не так давно вышло интервью издания Fakt с бывшим министром обороны Янушем Онышкевичем. Эксперт признается, что во время подписания договора о вступлении в НАТО его переполняли особые чувства, поскольку за все военные демонстрации отвечал министр обороны Польши.

Тем не менее Януш утверждает, что после вступления в НАТО его эмоции были неоднозначны. При этом желание вступить в НАТО было высказано в добровольном порядке. На вопрос о сроках вступления Польши в альянс Януш ответил, что стране понадобится 5 лет, чтобы войти в состав участников НАТО.

Вступление в альянс положительно повлияло на Польшу в плане стратегических планов государства. Дело в том, что ранее страна была подчинена Советскому Союзу, что конечно влияло на развитие Польши.

Таким образом, попадание в ряды альянса открыло перед страной дополнительные стратегические возможности. Для Москвы же закрылись надежды на расширение вооруженных конфликтов. Отсюда можно предположить, что Польша была под надежной защитой НАТО.

Со временем Польша обрела дополнительную поддержку со стороны американской армии. После этого проблемы страны стали носить не столько значительный характер. Для усиления национальной безопасности Польши были размещены военные подразделения в Балтии.

Бывший министр также отметил, что Соединенный Штаты ответственно подошли к обязательствам, прописанным в договоре альянса. НАТО обязаны не только защищать своих участников, но и предотвращать потенциальные угрозы в будущем.

Януш также подтверждает влиятельность польских ВС в НАТО. Армия Польши стала в два раза больше, а поддержка со стороны США растет с каждым годом. В качестве аргументации Януш говорит о количестве танков в стране. Польша занимает 4-ое место по количеству танковой техники после США.

Тем не менее важность Польши вполне очевидна по причинам политического положения и нахождения на геополитической оси.

В недавно проведенном опросе страны выяснилось, что граждане Польши склонны больше доверять НАТО, чем Европейскому союзу. По этому поводу Януш говорит, что такая позиция сложилась из-за давления Евросоюза на Польшу, поскольку было много споров о необходимости польского членства в альянсе.

Януш высказался также касательно проблем с членством Украины и Грузии. По словам эксперта, единственный вариант подавить агрессию России - начать военные действия. Однако, такое радикальное решение не приведет к положительным результатам - говорит Януш. Таким образом, бывший министр обороны считает, что до вступления Грузии и Украины в НАТО пройдет еще много времени.

Фото: inform-novosti.ru