Самые долгие войны

Трехсотридцатипятилетняя война (335 лет)

В мировой истории известны Семилетняя война, Тридцатилетняя и даже Столетняя. Но мало кто знает, что некогда была война, которая длилась более трех веков.

Вели ее Нидерланды и архипелаг Силли. Все началось во время Второй гражданской войны в Англии.

Оливер Кромвель вершил победу за победой над роялистами, и они, вынужденные бежать из Великобритании, отправились на острова Силли, которыми владел один из роялистов. Нидерланды, видя, что победа на стороне парламентариев Кромвеля, вознамерились получить и свою выгоду и направили на острова несколько своих кораблей, уверенные в легкой победе. Но роялисты отбросили прочь неудачливых захватчиков.

Вскоре к островам прибыл основной флот возмущенных голландцев, озвучивших требование возместить стоимость потерянных кораблей и грузов. Роялисты отказались. Разъярившись, 30 марта 1651 года голландцы объявили войну неподатливым островам. Впрочем сразу же после этого флот Нидерландов уплыл прочь.

Через три месяца острова Силли признали власть парламентариев. Но мирный договор с Нидерландами не был заключен до этого времени, а после его уже было не с кем заключать, поскольку парламентариям Нидерланды войну не объявляли.

В результате странное положение дел сохранялось вплоть до 1985 года, но в 1986 году Голландия и острова Силли подписали договор о мире.

Римско-персидские войны (721 год)

Цивилизацию, которая развилась на территории Греции и Рима, и государства, располагавшиеся на территории современного Ирана и вокруг, долгое время терзали военные конфликты.

Несмотря на то, что их было множество, современные историки склонны воспринимать этот период как одну большую войну, столкновение цивилизаций.

Все началось в 53 году до нашей эры с вторжения в Парфию, которое предпринял известный древнеримский политический деятель Марк Лициний Красс, управлявший тогда римской провинцией Сирией. Его армия была разбита, и это привело к тому, что парфяне в ответ пришли в Сирию.

Началась череда бесконечных конфликтов, сражений и попыток одолеть противника хитростью. Война не прекратилась, даже когда в 226 году нашей эры парфянских царей сменили Сасаниды.

Бесконечные битвы ослабили обе стороны, и только когда Иран покорился Арабскому халифату, войны прекратились.

Фото: wikizero.com