Как погиб Александр Невский: версии

Разговоры о смерти великого князя Александра Невского ходят и до сих пор, хотя умер он аж в 1263 году. Если рассматривать неестественные причины, то на ум приходят две основные версии - римская и ордынская. Каждая, хоть и логична, но довольно противоречива.

14 ноября митрополит Кирилл рассказал народу во Владимире, что князь Александр почил, приняв схиму с именем Алексий. Во владимирском Рождественском монастыре он и был похоронен. Тогда князю было всего 42 года - молодой возраст для смерти.

Последний визит в Орду

В середине XIII века Ордой правил хан Берке, внук Чингисхана. Он не ладил со своим двоюродным братом, ильханом Хулагу, который правил в Иране. На Кавказе между их воинами стали происходить столкновения.

Поэтому в 1262 году хан Берке потребовал от Александра Невского собрать на войну русских людей - скорее всего, он хотел, чтобы они отправились на Хулагу. Как раз в это время против ненавистных ордынцев стали проходить восстания в Суздале, Ростове и других русских городах.

До этого у князя Александра были неплохие отношения с ханом Берке. На этот раз Александр направился к хану с визитом, чтобы отговорить его использовать русских людей против ильхана. Поездка князя длилась целый год. В итоге Александр получил желаемое, однако домой возвращался уже больным. Так появилась первая версия об отравлении.

Причастие римского престола

Однако куда весомее были основания у католического Запада в лице Папы Римского который ненавидел Александра Невского. Тогда на римском престоле восседал папа Иннокентий IV. Планы у него были грандиозные - подчинить все восточные церкви.

Дважды он вел переписку с Александром Невским. Сначала папа склонял князя подчиниться римскому престолу, к тому же, в случае нападения монголов, действовать вместе с Тевтонским орденом.

Во втором письме было пожелание строительства католического храма во Пскове. Папа Римский тайно мечтал стравить Александра с Золотой Ордой. А еще он надеялся, что Россия станет католической. Но этого не выходило - на пути стоял князь Александр как раздражающий фактор для римского престола.

Когда Александр был в Золотой Орде, люди папского эмиссара, которые там находились, могли подсыпать князю яд. Просто так они его убить не могли - хан бы жутко разгневался.

Конечно, официально ни одна и этих версий не подтверждена. Кроме того, в современном понимании события того времени могут трактоваться неверно.

Прошло еще 300 лет со дня смерти князя, и он был причислен к лику святых. Сегодня Александр Невский - один из почитаемых русских святых, а его имя прочно увековечилось в истории России.

Фото: otvet.mail.ru