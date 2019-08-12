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Автор Светлана Таскаева

"Шансов, похоже, нет": правда о гибели "Курска"

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19 лет назад страну объединила общая трагедия. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск», бортовой номер К-141, экипаж в составе 118 человек погибло.


ДДТ - Капитан Колесников пишет нам письмо...

Каждый год мы вспоминаем беспримерный подвиг моряков-подводников, которые в сложной нештатной ситуации проявили мужество, стойкость и высокий профессионализм, отдав свои жизни Родине.

В ходе проводимых крупных учений по отработке взаимодействия авианосно - маневренной группы на Северном флоте атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей» вышел в море в районе Кольского залива для отработки учебно-боевых задач. На тот момент «Курск» был гордостью Российского флота, новейший подводный ракетоносец оснастили 24 крылатыми противокорабельными ракетами оперативно-тактического назначения , а также боекомплектом из  24 торпед, заряжаемых в торпедный аппарат носового отсека из обитаемого помещения.

Способность «Курска» наносить ракетный удар по авианесущим кораблям противника с больших дистанций  не оставляла противолодочной ракетной обороне неприятеля ни одного шанса.

Утром 12 августа 2000 года «Курск» вышел в назначенный район для производства условного ракетного удара по кораблям «противника». Далее планировалось выполнение торпедной стрельбы по отряду боевых кораблей с применением практических торпед. В 11 часов 28 минут гидроакустик тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» зафиксировал мощный хлопок, незамедлительно доложив о нем в боевой информационный центр, на ходовой мостик и в центральный командный пункт.

Командующий Северным флотом адмирал Попов и командир «Петра Великого» капитан первого ранга Касатонов, выслушав доклад, не придали ему значения, списав звук на включение антенны радиолокационной станции. Позднее Норвежский институт сейсмических исследований подтвердил данные о зафиксированных взрывах.

По истечении срока, установленного для проведения торпедной атаки, наблюдатели сообщили, что следов выстрела не обнаруживают, всплытия атомохода не наблюдается.

Крейсер «Петр Великий» совместно с отрядом кораблей проследовал через район предполагаемых действий АПРК «Курск», после чего командующий Северным флотом послал приказ лодке донести о месторасположении и действиях. Согласно нормативным документам, ответ должен был поступить в течении четырех часов, в должное время обратной связи получено не было . В связи с этим были отданы распоряжения об осмотре кораблями и вертолетами района возможного нахождения и всплытия «Курска», после чего дежурным силам флота был объявлен сигнал боевой тревоги.

Согласно утвержденному порядку действий, в полигон боевой подготовки также вылетел противолодочный самолет ИЛ-38 для поиска подводного крейсера.

В 04 часа 36 минут 13 августа 2000 года гидроакустическими средствами крейсера «Петр Великий» пропавшая подводная лодка была обнаружена лежащей на грунте на глубине 108 метров. Это означало, что случилась крупнейшая авария и надо действовать незамедлительно, изучив дополнительные сложности перспектив спасательных работ.

С учетом технической документации, атомные подводные лодки не могут ложиться на дно, опускаться к грунту ближе чем на 50 метров для них критично, поскольку водозаборные отверстия системы конденсации отработанного в главной турбине реактора пара подсасывают камни, водоросли, донную грязь, и при попадании в систему конденсатора, выводят ее из строя. Результатом может стать остановка реактора и полное обесточивание лодки.

Одной из главных проблем первых суток после обнаружения лодки стало отсутствие на Северном флоте необходимого глубоководного оборудования и первичный отказ Российской Федерации от помощи, предложенной норвежским и британским флотами. Батискафы Российского флота столкнулись с проблемами при погружении - неконтролируемая разрядка батарей, ухудшение погоды, сильное придонное течение, плохая видимость.

Автономно-спасательные аппараты АС-32 и АС-34 получили повреждения и фактически не был пригодны к дальнейшему использованию. После безуспешных попыток проникнуть в лодку 15 августа Главным штабом Военно-Морских Сил было официально объявлено о начале спасательной операции и принято решение привлечь к ней иностранцев.  19 августа во второй половине дня к месту трагедии подошло норвежское судно «Normand Pioneer» и  британская мини-лодка LR5. 20 августа к работам также было допущено норвежское судно «Seaway Eagle».

Поступавшая информация давала надежду - докладывали о зафиксированном сигнале девять ударов-пауза-девять ударов, соответствующем международному сигналу SOS. Однако позже эксперты установят, что стучала якорная цепь о выступающие части якорного клюза.

Как свидетельствует официальное расследование, взрыв 650-мм торпеды, находившейся в четвертом торпедном аппарате, возник в результате нештатных процессов, произошедших  внутри резервуара окислителя данной торпеды. Практически мгновенно погибли  члены экипажа, находившиеся в первом и втором отсеке. В этот момент лодка, потерявшая управление, упала на дно и детонация оставшихся торпед почти мгновенно вызвала сильнейшую взрывную волну и мощный пожар, от которой не смогли спастись моряки третьего отсека, двигавшиеся в сторону кормы.

В корпусе лодки образовались отверстия, сквозь которые поступила морская вода и полностью затопила первый отсек. Второй взрыв привел к полному разрушению конструкций и механизмов  первых трех отсеков. В четвертом, пятом и шестом отсеках моряки-подводники погибли  также в короткий промежуток времени не более нескольких минут.

Из шестого, седьмого и восьмого отсеков, не получивших повреждений, уцелевшие члены экипажа, 23 человека, перенесли в кормовой отсек-убежище противогазы, спасательные гидрокомбинезоны, индивидуальные дыхательные аппараты, после чего выполнили действия по герметизации отсека, однако это не помогло - вода поступала из затопленного к тому времени восьмого отсека через поврежденную пожаром систему вентиляции.

Добраться до всплывающей спасательной камеры,  находившейся в разрушенных носовых отсеках корабля, было невозможно и моряки начали готовиться к эвакуации через спасательный люк. Подобный самостоятельный выход на поверхность мог с большой долей вероятности привести к развитию кесонной болезни, смерть в этом случае наступила бы в течении суток, поэтому члены экипажа не торопились и внимательно вслушивались в происходящее за бортом. Они понимали, что в связи с невыходом лодки на связь должна быть развернута операция по их поиску и самоотверженно боролись за жизнь, не поддаваясь панике.

Освещение в отсеках отсутствовало, но работали аварийные фонари, что дало возможность капитану Колесникову составить полный пофамильный список присутствующих в девятом отсеке и проводить перекличку.

В дальнейшем, экономя освещение, он написал записку, текст которой стал известен всему миру. «Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов похоже нет, %10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает».

Группа капитана Колесникова могла держаться в жизнеспособном состоянии за счет системы регенерации воздуха, пластины в которой надо было менять каждые несколько часов. Из-за попадания на одну из пластин капель то ли воды, то ли масла, смесь на основе перекиси натрия и калия вспыхнула на небольшой промежуток времени, но этого хватило, чтобы уничтожить запас кислорода и наполнить помещение угарным газом. Несколько человек погибли в момент взрыва, остальные вдохнув два-три раза угарный газ. Через несколько часов девятый отсек атомной подводной лодки «Курск» был затоплен, похоронив в себе и этих ребят.

21 августа 2000 года норвежскими водолазами была вскрыта  крышка заклинившего аварийно-спасательного люка лодки с помощью специально изготовленных инструментов.

Доклад: «Аварийно-спасательный люк заполнен водой. Людей в люке нет.  Нижняя крышка люка закрыта».

При вскрытии нижней крышки люка стало ясно, что живыми найти никого не удастся.

22 августа приказом командующего Северным флотом спасательные работы были закончены.

23 августа указом президента России был объявлен днем траура.

В соответствии с указом президента РФ от 26 августа 2000 года №1578 все находившиеся на борту были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля капитану 1-го ранга Геннадию Лячину присвоено  звание Героя Российской Федерации.

Сегодня подводный флот Российской Федерации является гарантом национальной безопасности, стратегической стабильности и мирной жизни на земле.

Страна может гордиться нынешними моряками-подводниками, совершающими  в море ежедневный подвиг, полный  осознания ответственности и риска своей непростой профессии.

Многие из них в далеком двухтысячном еще учились в военно-морских учебных заведениях, но страшная трагедия, которую мы сегодня вспоминаем, не напугала, а показала пример верности долгу и присяге, приняв которую, военнослужащий уже не волен над своей судьбой. С честью они продолжают службу, являясь примером для будущих поколений, успешно выполняя поставленные перед флотом задачи.

В соответствии с устоявшимися флотскими традициями экипаж атомного подводного крейсера «Курск» приказом министра обороны РФ навечно зачислен в списки 7-й дивизии атомных подводных лодок ВМФ России.

Вечная память.

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