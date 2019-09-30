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Автор Редакция military.pravda.ru

Военный эксперт: "Все что нам надо знать об армии Норвегии, мы знаем"

Силовые структуры » Министерство обороны print

Россия хорошо представляет себе состояние армии Норвегии, считает военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, военный спецназ в разведке не участвует.

Норвежское издание Aldrimer.no. со ссылкой на четыре независимых источника силовиков сообщило, что во время учений в Баренцовом море российский спецназ действовал "как на Шпицбергене, так и на материковой части Норвегии". "Российские тактические группы проводили военные операции на Шпицбергене, в то время как российские воинские части также проводили специальную разведку на материковой части Норвегии", — сообщил газете один из источников.

Другой источник — из "разведки союзников", поделился мнением, что "российская десантная группа должна была сотрудничать с наемными военизированными формированиями на севере". Кроме того, "Северный флот мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 " Малый", которая специально предназначена для скрытого размещения сил специального назначения".

Согласно источникам Aldrimer.no, на континентальной Норвегии "в большей степени" использовался "военизированный персонал в гражданской одежде". Он использовал "русские рыболовные траулеры в качестве средства передвижения в Норвегию", а также для временного размещения на норвежском побережье, где разведчики предпочитают "передвигаться на внедорожниках марки Toyota, взятых на прокат из других стран Северной Европы", утверждает газета со слов еще одного источника.

Отметим, что вся информация в высшей степени сомнительная хотя бы потому, что идет от американских источников, не говоря уже о простом здравом смысле. Американцы известны тем, что лгут обо всем, и особенно обо всем, что связано с Россией.

Повод совершенно очевиден — надо создать вражеский образ России среди норвежцев, чтобы они не протестовали слишком сильно в период проведения совместных с США учений. О том, что это заказной материал говорит и тот факт, что ни на телевидении Норвегии, ни в печатных СМИ информация не тиражируется и не обсуждается.

Но, если хоть какие-нибудь элементы из того, что описано, присутствуют, то в этом виноваты "умелые"норвежские политики, которые превратили Норвегию из доброжелательной страны, заинтересованной в диалоге с Россией, в сателлита США. При этом, ставя на русофобию, они приносят в жертву безопасность населения своей страны.

Как сказал "Правде.Ру" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, "у российской армии и Военно-морского флота нет необходимости заниматься разведывательной деятельностью, как на архипелаге Шпицберген, так и на всей территории Норвегии". "Все, что нам нужно знать об этой стране, мы хорошо знаем, потому что мы ее просматриваем со всех сторон, и вооруженные силы у нее не такие, которых надо сильно остерегаться", — отметил Виктор Баранец.

"У нас на Шпицбергене есть поселок Баренцбург. Зачем нам вести разведку спецназом, когда у нас есть космическая разведка, военно-техническая разведка, нелегальная служба", — отметил военный политолог. По мнению эксперта, России не выгодно сооружать еще один повод для санкций.

Этот скандал, по его словам, был сочинен "мало популярным" интернет-изданием Aldrimer и провокация вызвана тем, что в октябре принимается норвежский военный бюджет, а внутри общества идет "бешеная борьба" за то, чтобы "не слишком его раздувать". Но Дональд Трамп требует от Норвегии платить больше — 2% от ВВП на военные нужды, поэтому появляется подобная публикация.

"К этой дури надо привыкать, у нас более-менее нормальные отношения с Норвегией, но такие пакостники, как интернет-издание Aldrimer, пытаются, набросать грязи на российско-норвежские отношения", — резюмировал Виктор Баранец.

Напомним, что в 2018 году Норвегия договорилась с США о более чем двукратном увеличении контингента американских военных на своей территории: с 330 до 700 человек, а так же увеличить количество учений для подразделений корпуса морской пехоты США.

Шпицберген является демилитаризованной зоной и находится под управлением Норвегии. По договору от 1920 года любая страна может экономически участвовать в освоении Шпицбергена, который должен оставаться "архипелагом мира и добрососедства". Сейчас только две страны — Россия и Норвегия, добывают там уголь.

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