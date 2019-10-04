Эксперты опровергли обещанный эффект от поставок "Джавелинов" Украине

Новая партия противотанковых переносных установок и ракет "Джавелин" скоро поступит на Украину. Как уверяет Госдеп, это поможет Киеву "создать долгосрочный оборонный потенциал". Военные эксперты не очень в это верят.

В четверг Госдеп США одобрил продажу Украине 10 ПТРК "Джавелин", 150 ракет к ним и сопутствующего вспомогательного оборудования на сумму около 39,2 млн. долларов. Об этом сообщает CNBC. Ранее разрешение на это дал Конгресс. В дополнение к этому оружию будет поставлен набор услуг материально-технической поддержки. Первая партия из 35 установок и 210 ракет была поставлена Украине в прошлом году.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности Украины. Система "Джавелин" поможет Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения своих потребностей в области национальной обороны ", — говорится в сообщении Государственного департамента.

Однако эксперты не так оптимистичны в прогнозах. Так, согласно Foreign Policy, условия поставки комплексов предусматривают, что "Джавелины" должны храниться на западе Украины — "в сотнях километров от поля битвы на востоке". "Я вижу это больше как символическое оружие, чем все остальное", — сказал Сэмюэль Чарап, старший политолог в Rand Corp, который ранее занимал должность старшего советника заместителя министра по контролю над вооружениями Государственного департамента.

"Это стало таким воплощением поддержки США Украине", — сказал Чарап. По его мнению, "это гораздо больше работа на публику, чем помощь им с логистикой, что, кстати, является реальной проблемой".

Эксперт по оружию в CNA, Майкл Кофман назвал "Джавелины" "страховым полисом", но с небольшим влиянием на расстановку сил в конфликте.

"В то время как генералы и политические деятели в Киеве игрались в "Джавелины" по моим собственным наблюдениям, солдаты на местах больше говорили о получении недостаточного количества нелетальной помощи, которая им действительно необходима — средств связи, транспортировки, радаров", — сказала Foreign Policy руководитель программ Европы и Центральной Азии Международной кризисной группы в Вашингтоне Ольга Оликер.

Поставки новой партии "Джавелинов" Украине "Правде.Ру" прокомментировал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

— Что это за оружие?

— Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" могут использоваться как в обороне, так и в наступлении. Это переносимый комплекс, его обслуживают стрелок и оператор. Дальность стрельбы у него порядка двух-трех километров. Особенность в процессе боя заключается в том, что он атакует непосредственно вертикально в башню танка, где наименьшая защита. Утверждается, что "Джавелин" является оружием, против которого нет противоядия. Это больше реклама. По всему миру применяют другой американский комплекс — ПТРК "Тоw-2", и, как выяснилось, в Сирии этому комплексу наш Т-90, который был на вооружении сирийской армии, оказался не по зубам.

"Джавелины" сейчас пытаются продать кому угодно, и даже говорят, что якобы его продажи лоббировал Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа на Украине- Ред), который покинул Украину. Если говорить по боевым качествам, то у "Джавелина" есть много ограничений. Они достаточно известны. И даже сами украинцы у которых есть КБ "Луч" (производит отечественный ПТРК " Скиф"), писали по этому поводу заключение, что они капризны к погодным условиям, в обслуживании и существует достаточно сложная программа подготовки персонала.

— Это оружие усилит украинскую армию?

— Несущественно, потому что это не то оружие, которое вносит перелом в ходе боя. К тому же та дистанция, на которой работает "Джавелин", она простреливается, например, артиллерийскими комплексами. И плюс, если есть определенные средства разведки, то они могут определить позиции "Джавелинов", которые затем накрываются залповым огнем либо ствольной артиллерии, минометов, либо системами залпового огня. По первым поставкам "Джавелинов" было жесткое ограничение — не выводить их на линию огня, чтобы они не были в зоне АТО. То есть "Джавелины" — они как бы есть и их как бы нет.

— Только что согласовали "формулу Штайнмайера". Не поставит ли поставка "Джавелинов" под угрозу мир на Донбассе?

— Подписание "формулы Штайнмайера" — это первый шаг на поле в десять тысяч шагов. Не успела Украина подписать ее, как господин Зеленский тут же заявил о том, что "формула Штайнмайера" будет действовать в том случае, если Украина будет контролировать границу ЛНР, ДНР с Ростовской областью. А если посмотреть по пунктам Минские соглашения, то это пункт после десятого, там 11-й, 12-й пункт. То есть, они сразу начинают выставлять невыполнимые условия.

— Американцы следят за судьбой поставленных "Джавелинов"?

— Американцы трепетно относятся к теме "Джавелинов", потому что это же "чудо-оружие", и любой негатив, связанный с ним, может сказаться на его репутации. Но удается ли им его отследить, я сомневаюсь. Была такая информация, что у тех "Джавелинов", которые уже поставили, неожиданно исчезли аккумуляторы. Но здесь другое я бы отметил. Эти деньги, на которые как бы закупаются "Джавелины", Украина фактически берет в кредит. Кто за этот кредит расплачиваться будет?

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