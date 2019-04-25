Американский ПТРК Javelin назвали главной угрозой для Т-90А

В известном американском издании The National Interest опубликовали статью о противотанковых ракетах FGM-148 Javelin. По словам военных экспертов, данные снаряды без проблем могут уничтожать российские танки Т-90А, которые на данный момент стоят на вооружении правительственных войск Сирии.
В издании говорится и о ракетах TOW2A, которые, по словам авторов публикации, за 2016 и 2017 годы ликвидировали порядка пяти танков Т-90А производства России. Отмечается, что еще несколько единиц техники попали в руки террористов.
Однако в издании соглашаются с тем, что российские Т-90А показали себя значительно лучше, чем западные машины. Помимо этого, авторы указывают на модернизацию танка до Т-90М, что значительно усиливает военную технику Российской Федерации.
Напомним, что Javelin — это переносной противотанковый комплекс, который производится в Соединенных Штатах. Его используют для ликвидации как бронетехники противника, так и летающих на низких высотах целей (вертолетов, беспилотников и так далее). Производство Javelin началось более двадцати лет назад, в 1996 году. Однако данный ПТРК до сих пор остается основным в американской армии.
Фото: Pravda.Ru
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