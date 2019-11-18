Почему НАТО переходит с Черноморья на Балтику?

В чем состоят планы альянса по использованию территории Украины в ближайшее время и на перспективу? Какие нормативы и стандарты НАТО надо будет внедрять Украине, какие финансы для этого потребуются? Откуда Запад теперь ждет нападения России?



Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

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— Сергей Михайлович, Украина собирается переходить на стандарты НАТО. То есть ее армия должна будет, допустим, с "Мигов" пересесть на F-16. Есть ли у нее такие возможности?

— В перспективе — да, в ближайший время они это сделать, конечно, не смогут. Кстати, не все восточноевропейские страны сразу перешли на эти стандарты, даже уже находясь в блоке НАТО. До сих пор в их армиях, хотя уже в меньшем количестве, но советское вооружение еще присутствует. Просто это достаточно долгий процесс, но в рамках стандартизации все-таки эта техника неким образом адаптируется под то, чтобы она была сопряжена, участвовала в каких-то совместных маневрах, совместных операциях.

— То есть не только об автоматах и агрегатах идет речь, но и о каких-то компьютерных вещах, системе управления?

— Речь идет обо всем, начиная с системы управления, системы званий, системы работы штабов…

— Получается, что Украина закроет все свои заводы, которые вооружение еще советской разработки и запчасти для них производят? А больше там практически ничего на вооружении нет и не производится.

— Вот это и говорит о том, что для Украины это вопрос чрезвычайно сложный, это требует огромных вливаний в "оборонку", поскольку в этом случае действительно оборонно-промышленный комплекс Украины придется переводить на другие стандарты, они должны будут менять всю спецификацию производимых вооружений.

— А денег у них и так нет, и Запад не даст, он, наоборот, все настойчивее рассчитаться по кредитам требует.

— НАТО это тоже прекрасно понимает, поэтому все делается постепенно. А экономические проблемы Украины — это не задача НАТО, как они говорят, это задача Киева, политического руководства. Поэтому когда мы говорим о том, в интересах ли Украины такое сближение с альянсом и туманной перспективой полного членства в этой организации, то здравые эксперты в самом Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что это на самом деле тупиковый путь.

— Цель и задача НАТО, как они сами утверждают, безопасность. Якобы Россия все время собирается на них напасть через Прибалтику или где-то еще — много есть разных версий, поэтому они защищаются со всех сторон. Недавно прекратило действие Соглашение о ракетах средней и малой дальности между нашей страной и США. Могут ли они на территории Украины эти ракеты разместить?

— Почему нет?… Здесь ничего такого нет, и Украина может сама предложить это сделать. Некоторые украинские политические деятели Украины такие заявления делали уже давно, когда Соединенные Штаты Америки в лице Трампа еще только-только сказали о том, что их РСМД не устраивает, обвиняя в этом Россию, что якобы это Россия нарушает договор.

На самом деле, для военных это принципиальный вопрос, где размещать такие системы, для чего, какой возможный сценарий конфликта и, самое главное, какие будут ответные меры той страны, против которой это будет развернуто. Пока европейцы с ужасом на самом деле, особенно западные европейцы, немцы, французы, смотрят на перспективы развертывания подобного класса вооружений в Европе.

— Так Украина сама скажет: мы согласны, давайте.

— Да, но здесь возникает вопрос о пресловутом А2/АД. Размещать все эти вооружения в зоне поражения таких российских систем, по меньшей мере, неразумно, поэтому на это американцы, конечно, не пойдут. И более того, сейчас американцы ко всей Европе относятся больше с такой потребительской точки зрения, если так можно сказать.

Мы все прекрасно помним очень громкие заявления Трампа о том, что Европа должна денег Соединенным Штатам и они с удовольствием будут размещать свои активы и силы там, где за это будут платить сами европейцы. Вспоминается предложение Польши, которая заявляла о том, что на своей территории хочет построить крупную базу, озолотив Трампа. Но американские военные даже здесь очень скептически к этому подошли, хотя поляки за это готовы были заплатить два миллиарда долларов.

Киев вряд ли выделит такие серьезные деньги. Хотя полигоны подходящие есть. Яворово — достаточно крупный полигон в Львовской области, который постоянно используется натовскими солдатами, американский контингент там фактически постоянно присутствует.

Идет строительство базы в Очаково, которое уже три года назад началось. Там спецназ Украины уже тренируется, и были сообщения, что в перспективе и "морские котики" Соединенных Штатов Америки собирались ее использовать. Но в последнее время появились данные о том, что американцы свой контингент, корпус морской пехоты выводят из этого региона, в том числе из Румынии, и перебрасывают на север, потому что сейчас больший интерес для них представляет как раз Северная Европа.

Понятно, что там энергетические крупные транзиты, хабы, арктическая зона, их ближайший союзник Великобритания, которая заявляет о том, что надо восстановить так называемый противолодочный Фареро-Исландский рубеж.

Скорее всего, это связано с тем, что они действительно видят, что даже такое существенное увеличение военного потенциала не позволит получить в Черноморском регионе реальное военное превосходство над Россией, в ближайшее время это задача невыполнимая. Турция играет свою национальную игру, исходя из своих национальных интересов.

Поэтому вся их политика вокруг Украины и юга Европы сейчас носит больше пропагандистский, демонстрационный характер. А то, что реально Соединенные Штаты Америки делают, на что реально они нацеливают своих европейских партнеров в рамках НАТО и Европейского союза, — это повышение военного потенциала и военной мобильности в центральной и северной части Европы.

По вопросу, где русские могут на них напасть, только в последнее время появилось больше двух десятков различных весомых докладов крупных аналитических центров, включая RAND Corporation и ряда европейских оборонных структур, которые заявляют о том, что если Россия нападет на Европу, то это будет, скорее всего, действительно на севере, в Прибалтике.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев