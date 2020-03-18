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Автор Евгений Стриж

Как Desert Eagle стал оружием-легендой

Силовые структуры

Пистолет Desert Eagle известен даже далеким от оружейной темы людям. Если в кино вы видели гигантский пистолет с характерным "ребристым" стволом — скорее всего это был именно Desert Eagle.

Но на самом ли деле этот пистолет эффективен в бою — или это просто конструкторский фокус, направленный на устрашение?

Супер-пистолет: помогает Израиль

Идея создания пистолета под явно не пистолетные боеприпасы "357 magnum" появилась у конструкторов лаборатории Magnum Research еще в районе 80-х годов. Дело в том, что на рынке под этот боеприпас были представлены лишь револьверы, считавшиеся скорее охотничьим оружием. А в Magnum Research хотели сделать пистолет для нужд полиции и армии, то есть нужна была простая и надежная конструкция, которая выдерживала бы регулярные стрельбы.

Технологии изготовления пистолета в Magnum Research разработали совместно с израильской компанией Israel Military Industries, что породило до сих пор не утихающий спор о том, американский это пистолет или израильский.

Обе компании внесли равный вклад, однако на рынке есть модели с маркировкой как американских, так и израильских производителей, что и вносит путаницу.

Характеристики и качества: "убойная сила"

Desert Eagle выпускается в разных вариантах, самый короткий — 260 мм в длину. Вес данной модели без учета боеприпасов составляет 1,7 кг. Из-за этого стрелять точно проблематично: ни прицелиться, ни "удержать" отдачу не представляется до конца возможным.

Конструкция пистолета весьма интересна особым способом отвода пороховых газов. Они пропускаются через камеру под стволом, проходя параллельно стволу к маленькому поршню, который отвечает за выброс гильзы. Это классическая автоматная схема — и внедрение ее в пистолет привело в том числе к невероятной отдаче. Но именно эта схема позволяет применять патроны ".50AE" и ".357 magnum".

На сегодняшний день Desert Eagle — единственный в мире пистолет, с которым совместимы патроны для револьверов.

Варианты и слава: Голливуд оценил

Разумеется, пистолет был неоднократно модифицирован, однако до серийных производств дошло лишь 3 варианта: Mark I, Mark VII и Mark XIX. Отличия заключались в спецификациях под разные патроны и некоторых доработках: так, на Mark I был настраиваемый спусковой крючок, а для Mark VII предусмотрели планку Вивера.

Традиционно пистолет известен благодаря своему "брутальному" внешнему виду: так случилось, что момент разработки и поступления в продажу пистолетов серии совпал не только с модой на боевики, но и с зарождением трехмерных компьютерных игр-шутеров, авторы которых быстро полюбили Desert Eagle и стали включать его в экипировку игровых персонажей.

Единственная проблема пистолета, как бы смешно это ни звучало, — в полиции и армии применения ему не нашлось. Но "игровая" и "киношная" слава до сих пор делает Desert Eagle известным во всем мире, хотя ни одна армия на вооружении его не имеет.

 

Фото:стрелковыйклуб1.рф

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