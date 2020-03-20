Дым против лазеров - Китай перехитрил США?

Первая лазерная пушка на вооружение США поступила в далеком 2014 году и нужна была для защиты кораблей от различных дронов.

На борту "USS Ponce" стояла не самая мощная, но достаточная для решения задачи система: при 30 киловаттах она могла насквозь прожигать мелкие дроны. Но планы Пентагона относительно лазерного оружия были намного более масштабны — армейские чины хотели лазер, сбивающий даже ракеты.

Пока в США проектировали все более мощные лазеры, в Китае придумали простой и эффективный способ с ними справиться: постановку дымовых завес. Неужели такой простой меры достаточно, чтобы остановить лазерный луч?

Почему лазеры "не любят" дым

Согласно статье, опубликованной на "China.com" (сайте, который контролирует правительство страны), армия Китая всерьез рассматривает дым как защиту от лазеров.

Когда дело доходит до лазеров, важно понимать физику процесса. Сам термин "лазер" — не самостоятельное изначально слово, а аббревиатура "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", что дословно переводится как "усиление света посредством вынужденного излучения".

"Как известно, свет является электромагнитным волновым излучением. И любое оружие, основанное на работе со светом, сталкивается с проблемами пыли, влажности и тумана, которые поглощают и рассеивают энергию — в нашем случае энергию лазера. Кроме того, атмосферные искажения, такие как турбулентность, могут отклонять луч света. И в то же время, когда фотоны в лазерном луче должны преодолеть все эти препятствия, они также должны оставаться сфокусированными в "тесной колонне" и продолжать движение вперед, не уменьшая мощности", — комментирует Субрата Гошрой, ученый рабочей группы MIT по науке, технологиям и глобальной безопасности.

Также оператор лазерного оружия должен учитывать движение цели, движение огневой платформы и отвлекающие элементы вроде светошумовых или дымовых боеприпасов.

"Лазер — дым — ветер": ребус для стратегов

"Лазеры, которые есть сегодня у военных, работают только в определенную погоду. Это проблема, которую можно преодолеть: к примеру, до того, как приняли стандарты производства гильз, дождь мог испортить порох и оставить стрелков беззащитными. Для решения проблемы с гильзами потребовались столетия", — отмечают ученые.

И хотя лазеры, вероятно, "перехитрят" дым за меньшее время, на текущий момент плотная дымовая завеса — дешевый и эффективный ответ на это оружие.

В частности, армия Китая экспериментирует с двумя наиболее интересными способами постановки завес:

путем создания дыма из триоксида серы (распыление масла на горячем дизельном двигателе — один из способов сделать это),

путем создания "масляного тумана".

Как и в старой игре "камень-ножницы-бумага", дым пока побеждает лазер. Но самое смешное то, что для победы над дымом нужен всего лишь ветер. И это еще раз доказывает — какой бы футуристичной не казалась современная война, ее может осложнить даже такая малость, как не слишком хорошая погода.

Фото:twitter.com