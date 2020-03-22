Лазер Jetson может идентифицировать ваше сердцебиение

Американские военные смогут скоро быстро найти нужного человека в толпе — но не по лицу или походке, а по уникальному ритму сердцебиения.

Пентагон недавно разработал и испытал лазер, который может сканировать и различать сердцебиение на расстоянии до 650 футов (200 метров).

Насколько вражеские агенты и солдаты беззащитны перед новинкой?

Какая технология использована

Названная "Jetson", новая лазерная система была создана для борьбы с терроризмом и придумана специалистами Пентагона по запросу спецназа США, сообщает издание"MIT Technology Review (MTR)".

Ключевой "фишкой" новинки стала рекордная дальность — система корректно работает на дистанции до 200 метров, что позволяет установить ее, например, на крыше здания. Помехи в виде одежды при этом лишь незначительно сбивают сканирование.

На текущий момент наиболее популярны маркеры сетчатки глаза и отпечатков пальцев: на большинстве важных объектов стоят системы, основанные на них.

Однако в "полевых" условиях, когда нужно быстро найти в толпе человека, даже сканирование лица не всегда помогает — его просто спрятать под маской. И хотя в последнее время появились интересные новинки вроде отслеживания по рисунку вен или запаху, именно лазеры "Jetson" считаются самой перспективной технологией для военных нужд.

Система "Jetson" считывает биения сердца на расстоянии с помощью виброметрии — бесконтактной техники, которая измеряет вибрацию поверхности.

Затем специальный алгоритм "переводит" полученные данные и выдает уникальные сердечные сигнатуры, причем для сканирования с максимальной точностью достаточно 30 секунд.

В чем польза новинки

Другие типы биометрической идентификации (например, популярное в СМИ распознавание лиц) могут быть либо сорваны (посредством масок), либо прерваны (из-за резких движений камеры не успеют считать данные). Сердечные же паттерны человеку очень трудно изменить намеренно.

Сканирование сердцебиения на расстоянии, следовательно,

"…обеспечивает дополнительную биометрическую идентификацию, когда условия препятствуют использованию более распространенных систем распознавания лиц", — сообщают специалисты Бюро технической поддержки по борьбе с терроризмом (CTTSO).

Эксперименты показали, что новый лазер выдает данные с точностью до 95%, при этом расстояние в 200 метров достаточно для тщательнейшей маскировки, а процесс сканирования трудно заметить даже подготовленному человеку. Стюард Ремали, полковник армии США в отставке и руководитель программы "CTTSO", отметил, что в дальнейших планах — увеличение дальности системы.

Фото:thriveglobal.com