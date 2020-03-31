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Автор Евгений Стриж

Почему у военной техники часто странные названия

Силовые структуры

Военная техника в понимании обычного человека — что-то грозное и мощное. Тем удивительнее видеть системы уничтожения живой силы и техники противника с "милыми" именами вроде "Пион" или "Буратино".

По какому принципу дают такие названия — и имеют ли они скрытый смысл?

Как традиция поля боя стала официальной

Если полистать архивы, повествующие о развитии военной техники, то можно найти две четких тенденции:

  1.  традиция в принципе как-то называть новое вооружение известна у нас (в советском и постсоветском периодах) примерно с 1950–1960 годов. До этого советская техника чаще всего получала либо индексы, либо номера, а уж прозвища, по которым она могла стать более известна, ей давали уже на фронтах.
  2. после того, как традиция "прижилась" и среди разработчиков и конструкторов, появилось неписаное правило: каждый род войск стал именовать новинки, используя определенную и ограниченную тематику. Например, артиллеристам досталась "цветочная" тема: так и появились у нас образцы вроде "Пиона", "Тюльпана", "Гиацинта" и "Гвоздики".

Сведущие в теме артиллерии люди могут сказать: традиция нарушалась, есть ведь "Д-30А", известная как "Лягушка". Однако это все-таки буксируемая гаубица, относящаяся к несамоходным пушкам — все "законно".

Если у артиллеристов преобладают "цветочные" мотивы, то операторы реактивных систем залпового огня получили более "солидный" вариант: им достались природные явления. Именно поэтому мы знаем системы "Град", "Ураган" и "Смерч".

Интересно, что традиция названий настолько прижилась, что многие люди могут вспомнить технику по ним, но при упоминании этой же техники по индексу или номеру разводят руками — подводит память!

Где логика: странные и курьезные названия

Конечно, есть оружие и оружейные системы, выделяющиеся странными названиями. И если, например, огнемет "ТОС-1М" по прозвищу "Солнцепек" еще хоть как-то укладывается в логику, то "родительская" ее модификация, известная как "Буратино", кроме удивления ничего не вызывает.

Особняком в системе наименований оружия и техники стоят спецсредства вроде резиновых дубинок, щитов и наручников. Чувство юмора у людей, которые давали им прозвища, на высоте — вот наиболее интересные названия:

  • дубинка резиновая "ПУС3 Аргумент";
  • скрытый бронежилет "Визит";
  • система наручников для 5 человек "Букет".

Но пальму первенства определенно стоит отдать сухопутным войскам. Где еще в мире можно увидеть, например, БТР "Буйность", военные автомобили "УАЗ Шалун" (3150) и комплекс настройки подствольного гранатомета "Подкидыш"?

Фото:phoenixfm.com

 

Темы военная техника названия вооружений
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