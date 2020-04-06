Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Ракета Лин Юнь-1 - гиперзвук по-китайски

Силовые структуры

В 2018 году Китай представил гиперзвуковую ракету "Лин Юнь-1".

В рамках "Недели науки и техники", состоявшейся в Пекине, макет ракеты представили как "передовую ракетную технику", а "в комплекте" показали фотоматериалы и данные о ТТХ новинки.

Особенности китайского гиперзвука

Технически "Лин Юнь-1" — опытная ракета, созданная под так называемый ГПВРД (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Именно двигатель, по словам техников, во многом определил внешний вид ракеты — она оказалась похожа на своих "предков" периода Второй мировой.

Основной объем ракеты занимает двигатель, причем компоновка "стартовый + основной" позволяет выводить новинку на скорость в 6100 км/ч, что в 5 раз быстрее скорости звука.

Изначально, по уточненным данным китайских СМИ, ракета была предназначена для тестов оборудования и технологий, что определило два важных ее аспекта: простоту сборки и дешевизну. Проект прослеживается с 2015 года, однако точные используемые технологии и материалы все еще неизвестны — но речь, скорее всего, идет о жаропрочной композитной стали.

Однако специалисты в ракетной техники отмечают ряд несуразных решений:

  • неудачная компоновка воздухозаборника (прямо за фронтом ударной волны);
  • излишне длинные воздуховоды.

Таким образом, часть специалистов склоняется к мнению, что данная ракета — производственный казус, который пытаются просто представить в выгодном свете как "научный" или "экспериментальный" вариант ракеты под ГПВРД.

Однако есть и весьма необычное решение касательно охлаждения корпуса: для него применен авиационный керосин. Благодаря его циркуляции металлические агрегаты отдают топливу излишнее тепло. При этом керосин как топливо еще и дешевле, он широко распространен и есть практически на любом более-менее рабочем гражданском аэродроме страны.

Зачем нужна такая ракета

Китай давно разрабатывает новое поколение авиации под ГПВРД — жажда получить пассажирский лайнер, летающий на скорости около 8400 км/ч, легко объяснима. Так, самолет подобного класса прилетит из Пекина в Нью-Йорк примерно за 2 часа, что существенно упростит как логистику, так и пассажироперевозки.

Многоразовые космические корабли также неплохо было бы оснастить такими двигателями, поскольку технически они просты, в эксплуатации неприхотливы и достаточно надежны.

И конечно же, "Лин Юнь-1" может стать первой "ласточкой" новых систем ракетного вооружения. А что выглядит несуразно — так и первые британские танки изяществом не отличались, но задачи свои выполняли.

В том числе задачи устрашения.

Фото:airway1.com

Темы китай ракета лин юнь-1 гиперзвук ракетная техника
Новости Все >
Марина Федункив удивила поклонников потерей веса на карантине
Правительство ограничило оптовые продажи медицинских масок и перчаток
Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции
СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва
Электронные больничные оформили уже 36 тысяч россиян
Россия и Армения будут вместе бороться с коронавирусом
С 7 апреля в Японии вводят режим ЧС
700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии
"Барыс" приступил к поискам тренера после ухода Скабелки
Ещё пять пациентов в Подмосковье умерли от коронавируса
Последние материалы
Марина Федункив удивила поклонников потерей веса на карантине
Правительство ограничило оптовые продажи медицинских масок и перчаток
Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции
СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва
Ракета Лин Юнь-1 - гиперзвук по-китайски
Электронные больничные оформили уже 36 тысяч россиян
Россия и Армения будут вместе бороться с коронавирусом
С 7 апреля в Японии вводят режим ЧС
700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии
Тестирование на коронавирус на дому: подробности из клиники
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Где же дно: эксперт рассказал, когда цены на нефть пойдут вверх
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Армата" - слишком большие амбиции?
"Армата" - слишком большие амбиции?
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
В России на 30% может упасть цена на квартиры в новостройках
В России на 30% может упасть цена на квартиры в новостройках
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ