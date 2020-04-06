Ракета Лин Юнь-1 - гиперзвук по-китайски

В 2018 году Китай представил гиперзвуковую ракету "Лин Юнь-1".

В рамках "Недели науки и техники", состоявшейся в Пекине, макет ракеты представили как "передовую ракетную технику", а "в комплекте" показали фотоматериалы и данные о ТТХ новинки.

Особенности китайского гиперзвука

Технически "Лин Юнь-1" — опытная ракета, созданная под так называемый ГПВРД (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Именно двигатель, по словам техников, во многом определил внешний вид ракеты — она оказалась похожа на своих "предков" периода Второй мировой.

Основной объем ракеты занимает двигатель, причем компоновка "стартовый + основной" позволяет выводить новинку на скорость в 6100 км/ч, что в 5 раз быстрее скорости звука.

Изначально, по уточненным данным китайских СМИ, ракета была предназначена для тестов оборудования и технологий, что определило два важных ее аспекта: простоту сборки и дешевизну. Проект прослеживается с 2015 года, однако точные используемые технологии и материалы все еще неизвестны — но речь, скорее всего, идет о жаропрочной композитной стали.

Однако специалисты в ракетной техники отмечают ряд несуразных решений:

неудачная компоновка воздухозаборника (прямо за фронтом ударной волны);

излишне длинные воздуховоды.

Таким образом, часть специалистов склоняется к мнению, что данная ракета — производственный казус, который пытаются просто представить в выгодном свете как "научный" или "экспериментальный" вариант ракеты под ГПВРД.

Однако есть и весьма необычное решение касательно охлаждения корпуса: для него применен авиационный керосин. Благодаря его циркуляции металлические агрегаты отдают топливу излишнее тепло. При этом керосин как топливо еще и дешевле, он широко распространен и есть практически на любом более-менее рабочем гражданском аэродроме страны.

Зачем нужна такая ракета

Китай давно разрабатывает новое поколение авиации под ГПВРД — жажда получить пассажирский лайнер, летающий на скорости около 8400 км/ч, легко объяснима. Так, самолет подобного класса прилетит из Пекина в Нью-Йорк примерно за 2 часа, что существенно упростит как логистику, так и пассажироперевозки.

Многоразовые космические корабли также неплохо было бы оснастить такими двигателями, поскольку технически они просты, в эксплуатации неприхотливы и достаточно надежны.

И конечно же, "Лин Юнь-1" может стать первой "ласточкой" новых систем ракетного вооружения. А что выглядит несуразно — так и первые британские танки изяществом не отличались, но задачи свои выполняли.

В том числе задачи устрашения.

Фото:airway1.com