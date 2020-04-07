Ту-142 слетали к Аляске: как это связано с учениями американских подлодок

Два российских самолета Ту-142 успешно выполнили плановые полеты недалеко от Аляски.

Самолеты оставались в нейтральном воздушном пространстве, не нарушая границы США и Канады, и на протяжении 4 из 12 часов полета сопровождались американскими истребителями "F 22" и "F 18".

"Самолеты были подняты в воздух и сопровождали два российских "Ту 142", которые вошли в зону отслеживания систем ПВО Аляски. Полет проходил в полном соответствии с международными нормами", — отметили в штабе воздушно-космической обороны Северной Америки, дублировав сообщение через Twitter.

Про данным пресс-службы Тихоокеанского флота, полет продолжался без происшествий все 12 часов.

Военные отметили, что вылеты "Ту 142" — ответ на проводимые американцами учения "Ice Exercise 2020", в рамках которых атомные подводные лодки США работали в районе Северного полюса, в том числе отрабатывая всплытие.

Также в СМИ попали кадры с учений:

подводная лодка USS Toledo SSN-769, эффектно проламывая лед, всплывает около российского объекта "Арктический трилистник". Выбрано это место случайно или нет — сказать сложно, но именно на "Трилистнике" расположены как важные части ПВО Северного флота нашей страны, так и солидная материально-техническая база (гарантирующая автономное проживание примерно 150 человек в течение 18 месяцев), которая включает в себя

дизельную электростанцию примерно на 4000 КВт;

очистные сооружения на 700 тонн, вода для которых извлекается путем расплавления снега в особых установках;

специальные отапливаемые ангары для техники военного назначения.

Базе придается достаточно большое значение — в 2017 году на ней побывал Владимир Путин. А в планах — расширение сети баз для создания единого "щита", который растянется от Кольского полуострова до Чукотки, обеспечив как круглогодичные аэродромы, так и сформировав "противовоздушный щит" наших северных границ.

Интересна также и реакция общественности на эти события: американцы, например, осуждают пролеты нашей авиации.

"Я знаю, что данные такого рода скорее всего останутся тайной, но… Почему эти самолеты пересекают наши границы? Интересно, чего добиваются русские с помощью такого рода операций. Желаю всего наилучшего нашим военным — как на передовой, так и администраторам", — пишут пользователи из США в комментарии под сообщением в "Twitter".

"Спасибо, парни, прикрыли наших", — отвечают им российские пользователи в комментариях под видео о проведенных полетах на youtube.

Фото:news-ria.com