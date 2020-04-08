"Краснополь" - скальпель артиллерии

Сирийский конфликт тянется уже много лет, и не у всех есть возможность постоянно отслеживать "сводки с фронта".

Между тем среди стандартных отчетов проскакивают весьма интересные сообщения: например, о применении комплексов "Краснополь", до этого широко в СМИ не "рекламируемых".

Что это за комплексы и почему именно их применение привлекло внимание военных экспертов?

Что это такое

Традиционно средством атаки удаленных целей для наших военных были либо авиаудары, либо атаки ракетами типа "Калибр" (опять-таки в сотрудничестве с ВКС). И выбор для уничтожения группы боевиков, ответственных за атаки на российскую базу в Хмеймиме, артиллерии весьма необычен.

Сам по себе "Краснополь" — разработка еще времен СССР. Его первые прототипы создали еще в прошлом веке (конец 1970-х годов), он активно показывался на различных выставках вооружений. Название "Краснополь" обозначает именно осколочно-фугасный снаряд.

"Краснополь" рассчитан на стрельбу до 20 км, калибр его варьируется от 152 до 155 мм, а вес боевой части составляет 8 кг. Он подходит для самых популярных артиллерийских систем, в том числе "Мста-С". При этом сохранена обратная совместимость: например, "Краснополем" можно стрелять даже из гаубиц "Д 20".

"Изюминкой" "Краснополя" считается уникальный комплекс целеуказания, благодаря которому наводчик способен поразить цель, движущуюся со скоростью около 30 км/ч, с вероятностью 0,7. То для операции нужно, к примеру, не 800 обычных снарядов, а примерно 10-12 "Краснополей". Систем оказания целей может быть несколько, при этом они работают параллельно — каждая на своей частоте.

Почему мало кто про него знает

Таким образом, название "артиллерийский скальпель" как никогда точно отражает суть — "Краснополь" позволяет выполнить массированный удар, но при этом "положить" каждый снаряд максимально точно. "Обманув" боевиков видимостью обычного артобстрела, можно максимально точно поразить укрытия или технику, при этом значительно упростив ведение огня и сэкономив боеприпасы.

Почему же до недавнего времени "Краснополи" не так активно "рекламировали" в СМИ, как прочие образцы вооружения, применяемой в той же Сирии? Ведь покупали эти снаряды и канадские, и эфиопские военные, присматривались к ним западные покупатели (несмотря на наличие американского аналога — M982 Excalibur) — и все отмечали высокую эффективность.

Такую ситуацию можно объяснить лишь тем, что перед использующими "Краснополи" подразделениями такая задача не стояла.

Так и остались они "в тени" нашей стратегической авиации, "Панцирей", "Калибров" и всего остального.

Фото:twitter.com