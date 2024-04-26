Русские ломают "чудо-оружие" Запада. Англосаксы продолжают накачивать Киев "вундерваффе"

Запад продолжает поставлять Украине "чудо-оружие"

На Украине опять потирают руки в ожидании очередной "вундерваффе".

Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд is licensed under public domain

Опять "чудо-оружие"?

Так Киев готовится к приёмке очередного смертоносного оружия от щедрой Великобритании.

Напомним, вундерваффе (от нем. Wunderwaffe, буквально "чудо-оружие") — это термин, который был введён в оборот во время Второй Мировой войны германским министерством пропаганды для обозначения ряда масштабных исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений. Эти проекты включали разработку реактивной авиации, крылатых ракет и других инновационных технологий.

Не успели радостные граждане Незалежной переварить опубличенное содержимое последнего пакета американской помощи, а также новость о тайно переданных ВСУ ракетах ATACMS, как с Туманного Альбиона пришли вести, что Лондон передаёт Киеву высокоточные управляемые боеприпасы Paveway IV в рамках самого крупного пакета военной помощи.

Западные потуги

Рассказал о доставке британского вооружения корреспондент телекомпании BBC Джонатан Бил в своём аккаунте социальной сети. Он напомнил, что Paveway IV является последней модификацией авиационной бомбы в подразделении Paveway. Основа этого боеприпаса — модифицированная авиабомба Mk 82, которая имеет повышенную пробивную способность. Бомба имеет двухсистемную навигацию: инерциальную INS и спутниковую GPS.

На вооружение армии Соединённого Королевства Paveway IV поступила ещё в 2008 году. Масса бомбы — 230 килограммов. Разрабатывалась она компанией Raytheon UK. Данную бомбу, обладающую повышенной точностью, наводят на цель при помощи лазера в любом режиме навигации, а непосредственно после сбрасывания снаряд производит планирование, для управления используя хвостовики.

Кто понесёт?

Сейчас носители Paveway IV — самолёты Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado, F-35, Harrier II. Также её можно запускать с истребителей F-16, на получение которых уже летом рассчитывает команда Владимира Зеленского. Кстати, запускать её можно и с самолётов советского производства, а они на вооружении ВСУ пока ещё в наличии есть.

Русские ломают игрушки Запада

А тем временем, накануне пришла и зрада. Заместитель министра обороны США по закупкам и вооружению Ллойд Остин Билл Лаплант, выступая в CSIS (Центр стратегических и международных исследований), на весь мир сказал, что боеприпас GLSDB совместной разработки компаний Saab и Boeing для реактивной системы залпового огня HIMARS оказался по различным причинам неэффективным. Запад нашёл и причину: плохое обслуживание в Вооружённых силах Украины. Также в Пентагоне заявили, что "им всё испортили русские средства РЭБ".

Досье

Paveway IV

Управляемые бомбы Paveway IV — это высокоточные боеприпасы с лазерным наведением, разработанные компанией Raytheon UK. Они предназначены для поражения целей с высокой точностью и могут быть запущены с различных платформ, таких как Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Paveway IV оснащены двухрежимной системой наведения, включающей GPS/INS и лазерное наведение, что обеспечивает высокую точность попадания даже в сложных погодных условиях. Эти бомбы поступили на вооружение Королевских ВВС Великобритании в 2008 году и используются в различных военных операциях, включая Афганистан, Ливию, Ирак и Сирию.

GLSDB

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) — это высокоточное оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group. Оно представляет собой комбинацию авиационной бомбы малого диаметра (SDB) от Boeing (GBU-39) и ракетного двигателя.

Оружие запускается из наземных ракетных комплексов, таких как M270 и M142 HIMARS. Предназначено для поражения целей на большом расстоянии с высокой точностью.

GLSDB имеет дальность действия до 150 км и может использоваться для поражения различных типов целей, включая бронированную технику, укрепления и другие объекты.