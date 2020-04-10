"Цикрон" планируют запускать с "Ясеня"

Представители отечественного ВПК объявили: новейшая субмарина "Северодвинск" (известная также как "Проект 885") будет использована для проверки новой ракеты "Циркон", работающей на гиперзвуковых скоростях.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, который ранее уже уточнял для ведомства данные о том, что ранее "полигоном" для ракеты хотели сделать подводную лодку "Казань" ("К-561"), но из-за слишком долгих ее доработок и тестирований выбрали "Северодвинск".

Какие данные предоставили прессе

Источник ТАСС не сообщил, когда именно проведут испытания новейшей ракеты, однако уточнил, что это произойдет лишь после нескольких запусков с корабля "Адмирал Горшков".

Об этих испытаниях в Минобороны рассказывали еще в феврале 2020 года, и, по данным различных СМИ, как минимум один запуск состоялся:

ракета поразила учебную цель на удалении в 500 км.

Отмечается, что цель располагалась на наземном полигоне, а запуск производился из Баренцева моря.

Интересно, что примерно тогда же в сеть попали кадры с "Горшкова", на которых видны пустые транспортировочные контейнеры под "Цирконы". И на сегодня эти контейнеры — чуть ли не единственные доказательства того, что ракета вообще построена и испытывается.

Однако у военных на новинку огромные планы:

ей планируется заменить не что-нибудь, а еще советские "Граниты" ("П-700").

Ракета "Циркон" достаточно универсальна, что делает возможным ее применение и с крейсеров ("Нахимов", "Петр Великий"), и с проектных атомных эсминцев серии "Лидер" (индекс "23560"). Планируется установка и на подлодки проекта "885М", в частности, на "Антей".

Что за ракета

Ракета "Циркон" — достаточно противоречивая новинка, о которой до сих пор нет точных сведений.

Отмечается, что скорее всего это противокорабельная ракета, способная выйти на гипервук и пролететь от 600 до 1000 км. Боевая часть изделия — примерно 400 кг.

Принципиальным отличием "Циркона" от уже существующих ракет считается скорость (в 5-6раз выше скорости звука).

Существующие ракеты развивают примерно в 2,5 раза меньшую скорость.

Также ракета "работает" на высоте 30-40 км, где из-за сниженного сопротивления воздуха и может достичь такой скорости.

Ракета включена в программы вооружения на 2018-2027 годы — в частности, ее планируется применять на проектируемых фрегатах "22350М". Также, по словам Алексея Криворучко (заместитель министра обороны), скорость новинки не окончательная — ее можно повысить до 12 000 км/ч. Так что новинка при таких параметрах получит невероятно широкое применение.

Фото:techupdatess.com