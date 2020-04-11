Type 075 - Китай спускает на воду новые УДК

В интернет-СМИ стали доступны снимки новейшего китайского УДК (универсального десантного корабля) проекта Type 075, который в скором времени будет спущен на воду.

Сейчас корабль проходит через завершающие стадии подготовки. Планируется, что после спуска новый УДК Type 075 станет самым крупным кораблем китайского флота, а всего таких кораблей построят 6.

Китай наращивает потенциал

Наращивание Китаем своего военно-морского потенциала идет достаточно давно, но широко в СМИ за пределами страны не освещается.

Между тем проект Type 075 весьма интересен хотя бы габаритами:

250 метров в длину около 36 000 тонн водоизмещения.

Строит новинку верфь Hudong-Zhonghua Shipyard, полностью закончить и поставить корабль на боевое дежурство планируется к 2023 году, однако ходовые испытания, скорее всего, пройдут намного раньше.

Что еще строят в Поднебесной

Каждый корабль проекта Type 075 позволит китайскому флоту решать целый ряд задач, поскольку является по-настоящему универсальным.

В частности, он способен искать и обезвреживать не только суда, но и подводные лодки противника. Благодаря внушительным размерам корабль сможет перевозить около 30 вертолетов, а также получит усиленную зенитную и артиллерийскую систему.

Отметим, что "головной" корабль проекта был сдан еще в прошлом году, 25 сентября.

Также минувший год порадовал китайцев и еще одним "морским" событием:

закончились работы над кораблем проекта Type 055.

Эта серия эсминцев вызвала у военных экспертов еще больший интерес, поскольку ее корабли стали самыми крупными и тяжело вооруженными среди "одноклассников" КНР. А в планах Китая — не менее 16 таких судов.

Зачем китайцам УДК

Интересно, что при всех новшествах ключевая задача УДК — все-таки высадка и поддержка десанта.

Именно этим объясняется и комплектация вертолетами, и солидное ракетное вооружение. Конечно, есть варианты рассмотреть новинку как своего рода "противолодочный авианосец", но в этом случае Китай бы такой и построил. При этом увеличенные размеры Type 075 позволят изменить очень важный аспект его работы — использовать вертолеты самых разных типов.

Остается только догадываться, в какой части света китайские генералы планируют применение таких кораблей. Однако множество территориальных споров (например, вокруг добычи нефти в районе Филлипин и особенно действий Манилы, власти которой в 2017 году снова начали эксплуатировать спорные шельфы), а также, как ни парадоксально, "российский пример" Крыма дают экспертам хорошую почву для размышлений.

Фото:twitter.com