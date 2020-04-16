Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк

Силовые структуры

Эксперты китайской госкорпорации "Norinco" считают, что новый российский танк "Т-14" уступает аналогичным разработкам Китая, а частности, танку "VT-4".

Среди ключевых проблем "Т-14" они выделили недостаток маневренности и дороговизну, пишет издание "China's Daily".

Что именно не нравится китайцам

"China's Daily" — можно сказать, "рупор" КПК (коммунистической партии Китая), так что на полном серьезе воспринимать этот материал не стоит. Однако указанные экспертами недостатки взяты не с "потолка" и требуют осмысления.

Итак, специалисты "Norinco" отмечают, что:

  • российский "Т-14" оснащен менее продвинутой автоматикой и менее продвинутыми системами ведения огня;
  • китайский "VT-4" маневреннее и дешевле.

Давайте сравним, например, характеристики скорости и габаритов, доступные в открытых источниках:

  • "Т-14" — 80-90 км/ч по шоссе, запас хода — 500 км;
  • "VT-4" — 75 км/ч по шоссе, запас хода — 500 км;
  • "Т-14" — длина с пушкой 10 800 мм, ширина 3 500 мм;
  • "VT-4" — длина с пушкой 10 100 мм, ширина 3 500 мм.

Однако при этом на "VT-4" есть опция смены режимов двигателя: его можно использовать на 1300, 1500 или 1800 л. с., тогда как у "Т-14" предусмотрена только работа на 1300 л. с. И за счет чуть меньшей длины "VT-4" можно действительно описать как "более маневренный", но это будет не более чем жонглированием цифрами.

Рынок решает: что же будут покупать?

После сравнения характеристик новых танков начинается самое интересное: по мнению репортеров "China's Daily", именно активные работы над "VT-4" побудили Россию начать создание "Т-14", причем разработку пришлось форсировать.

"В результате танк "Т-14" имеет проблемы с трансмиссией, случающиеся даже в ходе парадов. "VT-4" с такими проблемами не сталкивался никогда. Очевидно, что у танка, который заглох на параде, сломалась коробка передач — тягач не смог сдвинуть машину с первой попытки.

Также отметим: проблемы с маневренностью вызваны сложностями работы двигателя, который перегревается. Можно сказать, что динамические характеристики новинки — явно неоптимальные", — пишут в издании.

"От орудия танка не стоит ждать чего-то особенного. Россия не делала явных прорывов в области как 125-мм орудий, так и в области боеприпасов к ним. При этом "Т-14" на "старте" стоил около 6 млн. долларов за танк. Это цена "M1 Abrams". Наш танк стоит 4 млн. долларов", — также отмечают китайские СМИ.

И если с техническими аспектами можно спорить, то цена — понятный всем аспект. Даже если "Т-14" окажется в итоге (после всех доработок, которые вполне могут сделать его еще дороже) лучше, чем "VT-4", покупатели из-за рубежа могут отдать предпочтения более дешевому танку, выполняющему плюс-минус те же функции.

А как отсутствие заказов помимо внутренних сказывается на качестве нашей техники, объяснять не стоит.

Фото:inform-24.com

 

Темы танк армата
Новости Все >
Путин: строительная отрасль станет локомотивом для других отраслей
УЕФА назначил заседание исполкома по коронавирусу на 23 апреля
Оренбургским врачам подарили квартиры
Эксперт: "Эффективность дезинфекции в больших городах сомнительна"
Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам
В Африке усилят тестирование на коронавирус
В Москве выписали 12 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Больше 29 тысяч жителей Нидерландов больны коронавирусом
В Карелии потерялась самоизолировавшаяся семья
Пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус
Последние материалы
Как сохранить теплые отношения с морозом?
Путин: строительная отрасль станет локомотивом для других отраслей
Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк
УЕФА назначил заседание исполкома по коронавирусу на 23 апреля
Оренбургским врачам подарили квартиры
Эксперт: "Эффективность дезинфекции в больших городах сомнительна"
Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам
В Африке усилят тестирование на коронавирус
В Москве выписали 12 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Больше 29 тысяч жителей Нидерландов больны коронавирусом
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер Рустем Сафронов Пандемия в США: как американцы справляются с кризисом Рустем Сафронов Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов
Комментарии
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Треть предпринимателей России сократили более 50% сотрудников
Танками по эпидемии: возможные даты проведения Парада Победы
Кто во что горазд: в России не знают реального числа безработных?
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Крысы заполонили города США и Канады. Они разносят коронавирус?
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь
Советы психолога, как не сойти с ума при карантине
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Полякам разрешили гулять в парках и лесах
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ