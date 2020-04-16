Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк

Эксперты китайской госкорпорации "Norinco" считают, что новый российский танк "Т-14" уступает аналогичным разработкам Китая, а частности, танку "VT-4".

Среди ключевых проблем "Т-14" они выделили недостаток маневренности и дороговизну, пишет издание "China's Daily".

Что именно не нравится китайцам

"China's Daily" — можно сказать, "рупор" КПК (коммунистической партии Китая), так что на полном серьезе воспринимать этот материал не стоит. Однако указанные экспертами недостатки взяты не с "потолка" и требуют осмысления.

Итак, специалисты "Norinco" отмечают, что:

российский "Т-14" оснащен менее продвинутой автоматикой и менее продвинутыми системами ведения огня;

китайский "VT-4" маневреннее и дешевле.

Давайте сравним, например, характеристики скорости и габаритов, доступные в открытых источниках:

"Т-14" — 80-90 км/ч по шоссе, запас хода — 500 км;

"VT-4" — 75 км/ч по шоссе, запас хода — 500 км;

"Т-14" — длина с пушкой 10 800 мм, ширина 3 500 мм;

"VT-4" — длина с пушкой 10 100 мм, ширина 3 500 мм.

Однако при этом на "VT-4" есть опция смены режимов двигателя: его можно использовать на 1300, 1500 или 1800 л. с., тогда как у "Т-14" предусмотрена только работа на 1300 л. с. И за счет чуть меньшей длины "VT-4" можно действительно описать как "более маневренный", но это будет не более чем жонглированием цифрами.

Рынок решает: что же будут покупать?

После сравнения характеристик новых танков начинается самое интересное: по мнению репортеров "China's Daily", именно активные работы над "VT-4" побудили Россию начать создание "Т-14", причем разработку пришлось форсировать.

"В результате танк "Т-14" имеет проблемы с трансмиссией, случающиеся даже в ходе парадов. "VT-4" с такими проблемами не сталкивался никогда. Очевидно, что у танка, который заглох на параде, сломалась коробка передач — тягач не смог сдвинуть машину с первой попытки.

Также отметим: проблемы с маневренностью вызваны сложностями работы двигателя, который перегревается. Можно сказать, что динамические характеристики новинки — явно неоптимальные", — пишут в издании.

"От орудия танка не стоит ждать чего-то особенного. Россия не делала явных прорывов в области как 125-мм орудий, так и в области боеприпасов к ним. При этом "Т-14" на "старте" стоил около 6 млн. долларов за танк. Это цена "M1 Abrams". Наш танк стоит 4 млн. долларов", — также отмечают китайские СМИ.

И если с техническими аспектами можно спорить, то цена — понятный всем аспект. Даже если "Т-14" окажется в итоге (после всех доработок, которые вполне могут сделать его еще дороже) лучше, чем "VT-4", покупатели из-за рубежа могут отдать предпочтения более дешевому танку, выполняющему плюс-минус те же функции.

А как отсутствие заказов помимо внутренних сказывается на качестве нашей техники, объяснять не стоит.

Фото:inform-24.com