XLUUV - субмарина без экипажа?

Британский флот рапортует: по специальному заказу для него изготовят уникальную субмарину "Extra Large Unmanned Underwater Vehicle" ("XLUUV").

Ее особенность — работа в полностью автономном режиме без участия человека.

Занимается разработкой новинки компания "MSubs", по проекту лодка обойдется бюджету Великобритании в 1,29 млн. долларов.

Цифры и факты: "битвы роботов" уже близко?

Британский флот уже заключил контракт на постройку, причем военные отмечают:

лодка станет прототипом для "моделей с более мощным вооружением и значительно более крупных", передает пресса со ссылкой на Минобороны страны.

Подводную лодку (которую, к слову, планируют назвать "Manta"), собираются закончить в пределах года с небольшим (фигурирует цифра от 14 до 16 месяцев). По предварительным данным, новинка будет иметь дальность хода в 3 000 миль (около 5,5 тыс. км), а ее длина составит 30 метров. В основе разработки — уже существующая лодка (уточняется, что это проект все той же "MSubs" под индексом "S201").

"Я чрезвычайно взволнован тем, что дистанционно управляемые и автономные системы могут увеличить возможности нашего флота, повысить его эффективность и сократить количество людей, которые при работе на нем подвергают себя риску. Наши лодки — то, что называют "передним краем" систем вооружения: возможно, это ключ к господству под водой в не столь далеком будущем", — рассказал адмирал Тони Радакин в рамках выступления на симпозиуме в Саутгемптоне, посвященном обороне.

Специалисты: потенциал такой техники только предстоит понять

Если тесты пройдут хорошо, к новым субмаринам возникнет интерес не только у британских военных. Так, в США достаточно давно ведут проект "ORCA", представляющий собой аналогичную субмарину.

Правда, концепция "ORCA" — это скорее "большие подводные дроны", так что проект британцев выглядит поинтереснее.

По мнению ряда военных экспертов, сейчас автономные лодки, пусть даже и с хорошим ИИ, не могут соперничать с традиционными "экипажными" конкурентами. И их возможности в реальном бою еще только предстоит оценить — ИИ в первую очередь нужны данные для "обучения", поскольку без них он не сможет принять взвешенное решение. Но, по мнению адмирала Тони Радакина, для ВМС страны эти лодки станут как минимум хорошим средством разведки и наблюдения за вражеским флотом.

Обеспокоенность и разработки в новом направлении отчасти вызваны действиями конкурентов: так, эксперт по подводным флотским соединениям, Х. И. Саттон, отмечал, что в России активно тестируют такие новинки, как подлодки 5 поколения "Хаски". Данная подлодка была показана Минобороны РФ еще в декабре 2019 года.

Фото:commons.m.wikimedia.org