Dassault Rafale продлили до 2070 года

Специалисты французской армии считают, что "Dassault Rafale" вполне пригодится им в течение еще 50 лет.

Для этого самолет в очередной раз будут модернизировать, причем в несколько этапов. По данным Фредерика Пазиро, генерал-майора французской армии, ожидается как минимум 4 шага к обновленному "Dassault Rafale".

Максимальная универсальность: что добавят в самолет

"Dassault Rafale" поступил на вооружение военно-морского флота Франции в 2004 году, военно-воздушных сил Франции в 2006 году. Он создавался как замена сразу 7 типов разных самолетов прошлых поколений и хорошо зарекомендовал себя в Афганистане, Ливии, Мали, Ираке и Сирии. В настоящее время парк "Rafale" суммарно налетал почти 260 000 часов.

Новейшая на сегодня вариация "Dassault Rafale" носит индекс "F3R" и достаточно сильно отличается и от поставляемых на внешние рынки самолетов (например, "EM" для Индии), и от базирующихся во Франции обилием новейшей электроники, для которой переписаны и программные компоненты. Конечно, не забыли и про вооружение. Вот примерный список новшеств версии "F3R":

Ракета большой дальности "Метеор" производства MBDA. Эта высокоэффективная ракета достигает максимальной эффективности благодаря радару "активной группы", которым оснащают все серийные самолеты Rafale, поставляемые с середины 2013 года.

Система лазерного наведения и целеуказания нового поколения "Thales Talios". Новинка работает эффективно в любое время суток, повышая и без того хорошую точность самолета при ударах по наземным целям.

"Лазерная" версия модульного оружия "воздух-земля" "Safran AASM". Новинка позволяет поражать цели на расстоянии в 20 км с точностью до 1 метра. Корректировка при движении цели происходит автоматически.

Что это даст военным

Таким образом, "Dassault Rafale" позиционируют теперь как "…единственный в мире "всезнающий" самолет, который подходит и для аэродромов, и для авианосцев, применяется для перехвата, воздушных боев, штурмовой поддержки, разведки, диверсионных ударов и ядерного сдерживания" (официальные данные презентации с сайта dassault-aviation).

Отметим, что "Dassault Rafale" и в начале своего пути считался самолетом с достаточно широкими возможностями, а уж с новыми "апгрейдами" он вполне конкурентоспособен и на внешнем рынке, что подтверждают заказы от Египта, Индии и Катара.

Такой подход позволит как минимум заинтересовать зарубежных покупателей: уже сегодня из 189 произведённых самолетов только 152 остались во Франции. Активная работа на внешнем рынке — хорошая поддержка для всей программы "Rafale". И настолько многоцелевой самолет действительно вполне может прослужить до 2070 года — а там уже и новое поколение французских истребителей под названием "Tempest" появится.

Фото:auteurs.frpdfbook.com