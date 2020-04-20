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Автор Евгений Стриж

Mitsubishi Heavy Industries представила дизайн подлодки будущего

Силовые структуры

В составе японского флота уже к 2030-м годам намечаются крупные изменения, и не последнее место в нем займут новые субмарины. Японские производители готовы:

  • по данными издания "Popular Mechanics", корпорация "Mitsubishi Heavy Industries" еще в 2019 году представила обновленный дизайн будущей "грозы океана".

Что рассказали мировой прессе

Предварительно известно, что новые подлодки получат название "тип 29 SS", а также станут заменой нынешним подлодкам типа "Сорю" ("Sōryū"). Название подлодки очень интересное: происходит оно от числа лет императора Акихито на троне (29) и международного обозначения субмарин с неатомным двигателем (SS).

Традиционно конструкторы Японии сделали ставку на малошумность, так что новую лодку позиционируют как своего рода "стелс". Дизайн может казаться странным — лодка выглядит "толстой" — но именно такой вариант лучше всего помогает не только снизить шумность, но и сделать новинку максимально энергоэффективной.

Чем интересна новая подлодка

Специалисты отмечают, что "начинка" лодки во многом будет схожа с начинкой типа "Сорю", а ключевые изменения коснутся двигателей и корпуса. В частности, по словам японских СМИ, обновленный корпус настолько удачен в плане гидродинамического сопротивления, что позволил установить вместо винтов водометные двигатели.

Исходя из этих данных, специалисты по вооружению подлодок сделали вывод: скорее всего, компоновка этой части будет схожа с "Сорю". В частности, ожидаются 6 аппаратов для торпед на 533 мм в носовой части, суммарно лодка будет вмещать до 30 торпед. Ожидается, что будут применяться и противокорабельный ракеты "UGM-84".

Как продвигается проект

Работа над проектом уже ведется, однако активные опытные и конструкторские разработки стартуют лишь в 2025 году — сейчас идет сбор материала и разработка концепции. Проект планируют уложить в 3 года, а первую лодку построить до 2035 года.

Интересно, что тип "Сорю" по меркам подводных флотов еще очень "молод": первая лодка была спущена на воду в 2009 году. Традиционно в Японии считают "поколением" подлодок примерно 20 лет, что для военного корабля очень недолгий срок. Однако такой подход позволяет этой стране быть одной из первых в мире по количеству (и качеству) подводного флота.

Напомним, что официально Япония вообще не имеет флота: его задачи выполняют Морские силы самообороны, которым предоставлены около 20 подводных лодок, что делает Японию одной из стран-лидеров по этому показателю. Интересно, что японские инженеры предпочитают строить неатомные суда, в то время как Китай и Россия делают ставку именно на атомные.

Фото:behance.net

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