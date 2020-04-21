Японские «F-4 Phantom II Fighter» завершают карьеру

В начале марта 2020 года самые старые из имеющихся у Японии "RF-4EJ Phantom II" последний раз вылетели на патрулирование.

Применяемые в этой стране еще с 60-х годов, самолеты "F-4 Phantom II" достигли невероятного "возраста" — самой старой машине парка почти 50 лет.

Теперь самолеты будут окончательно списаны, а их место займут сначала новые "F-35A Joint Strike Fighter", а потом и истребители оригинальной японской разработки, которые планируется показать к 2030 году.

Как проходили "проводы"

Последний раз шесть разведывательных самолетов "RF-4EJ Phantom II" взлетели в небо 9 марта. Все они приписаны к эскадрилье "501 Hikotai", базирующийся на авиабазе Хякури к северу от Токио.

Эскадрилья известна тем, что ее символ — популярный мультперсонаж, дятел Вуди Вудспекер, он украшает вертикальные стабилизаторы машин и флаг эскадрильи.

История "F-4 Phantom II"

Корпорация "McDonnell Douglas" разработала "F-4 Phantom II", многоцелевой истребитель, в конце 1950-х годов. Большой двухмоторный двухместный самолет был спроектирован для воздушных боев и поддержки пехоты, использовался не только в США, но и во многих других странах.

Самолет активно применялся в военных конфликтах, причем порой в неожиданном амплуа. Так, изначально будучи перехватчиком, во Вьетнамской войне "F-4 Phantom II" проявил себя как неплохой самолет поддержки пехоты. Также его использовали как ударный, разведывательный самолет.

Проект оказался весьма удачен, долгие годы дорабатывался под самые разные задачи и не устаревал. На "F-4 Phantom II" поставили рекорд высоты полета (30 040 метров, 1959 год).

Истребитель постепенно снимают с вооружения по всему миру: на данный момент известно, что самолеты проекта используются как боевые лишь в 3 странах: Японии, Южной Корее и Турции.

Японский парк самолетов серии включал около 150 истребителей из США и около 138 самолетов, построенных по американской лицензии в Японии (их можно отличить по букве "J" в обозначении — "RF-4EJ").

А всего в мире было создано около 5 195 самолетов, что сделало "F-4 Phantom II" самым массовым американским сверхзвуковым самолетом. Последние американские модели сошли с конвейеров в 1981 году.

На замену "ветерану" Япония приобретет около 150 "F-35" разных модификаций, включая версию "B" с вертикальным взлетом под авианосцы. А новый истребитель японской разработки, известный как "F 3", появится на вооружении около 2030-х, причем делать его будут совместно с американскими специалистами.

Фото:twitter.com