Военные США подключились к разработке защиты от коронавируса

Агентство "DARPA" работает над терапией, которую можно назначать людям, еще не заразившимся коронавирусом.

Терапия может включать выработку антител, которые помогут бороться с вирусом до изобретения вакцины.

Как будет работать терапия

Передовое научное управление Пентагона "DARPA" работает над созданием терапевтического "щита", простого и доступного для быстрого массового производства, чтобы обеспечить временную, но надежную защиту людей от коронавируса "COVID-19". Результат, надеются ученые, поможет замедлить продвижение вируса, что разгрузит больницы и клиники всего мира.

Основой нового "щита" станут биологические материалы людей, уже выздоровевших после заражения.

Ученые секвенируют В-клетки, которые создают антитела для борьбы со вторгающимися микроорганизмами, и на их основе создадут препарат, который поможет не заразиться. Если человек будет регулярно получать дозу нового препарата, его шансы заразиться значительно снизятся.

В чем проблема "COVID-19"

Проблемой для многих стран стала особенность "COVID-19", от которой и умирают люди: вирус вызывает развитие пневмонии, особенно опасной для людей старшего поколения (от 60 лет). Для лечения пневмонии нужны не только места в отделениях интенсивной терапии, но и соответствующее оборудование. Если пациентов слишком много, этого может не хватить — и спасти всех не выйдет.

Терапевтическое средство поможет сбавить обороты распространения коронавируса, тем самым постепенно снижая нагрузку на больницы. Согласно данным ведущих Национального Общественного Радио (крупнейшая НКО, занимающаяся сбором и передачей радиостанциям информационных сводок), первые образцы препарата будут готовы уже к июню — июлю 2020 года.

Что делать, пока нет вакцины и терапии

Пока лекарств от коронавируса нет, разумно будет прислушаться к рекомендациям специалистов. В частности, вот что советует российский пульмонолог Василий Штабницкий:

При признаках простудного заболевания остаться дома. Если вы ощущаете симптомы простуды, самоизолируйтесь — не подвергайте риску других людей. "По данным из Китая, основной "пул" заболевших — это семьи. То есть если заболеет один человек, за ним заболеют и остальные. Но вы можете отложить поездки на праздники, различные увеселительные мероприятия", — отмечает врач.

Регулярно мыть руки и лицо, стараться свести контакты к минимуму. Если ходите на работу — не здоровайтесь за руку, используйте персональные кружки. Если возможно, перейдите на удаленную работу, если нет — избегайте общественного транспорта, ходите на работу пешком или садитесь на велосипед.

Ключевые симптомы, с которыми стоит вызвать "Скорую" — сильная одышка, кашель, высокая температура, ощущение слабости, выход мокроты при кашле. "Но я не настаиваю на том, чтобы при первых же признаках простуды люди срочно вызывали врача. Ресурс больниц очень ограничен. И ходить в поликлинику я бы не стал", — рассказал Штабницкий.

Фото:bloomberg.com