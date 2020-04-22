Военные США подключились к разработке защиты от коронавируса

Агентство "DARPA" работает над терапией, которую можно назначать людям, еще не заразившимся коронавирусом.
Терапия может включать выработку антител, которые помогут бороться с вирусом до изобретения вакцины.
Передовое научное управление Пентагона "DARPA" работает над созданием терапевтического "щита", простого и доступного для быстрого массового производства, чтобы обеспечить временную, но надежную защиту людей от коронавируса "COVID-19". Результат, надеются ученые, поможет замедлить продвижение вируса, что разгрузит больницы и клиники всего мира.
Основой нового "щита" станут биологические материалы людей, уже выздоровевших после заражения.
Ученые секвенируют В-клетки, которые создают антитела для борьбы со вторгающимися микроорганизмами, и на их основе создадут препарат, который поможет не заразиться. Если человек будет регулярно получать дозу нового препарата, его шансы заразиться значительно снизятся.
Проблемой для многих стран стала особенность "COVID-19", от которой и умирают люди: вирус вызывает развитие пневмонии, особенно опасной для людей старшего поколения (от 60 лет). Для лечения пневмонии нужны не только места в отделениях интенсивной терапии, но и соответствующее оборудование. Если пациентов слишком много, этого может не хватить — и спасти всех не выйдет.
Терапевтическое средство поможет сбавить обороты распространения коронавируса, тем самым постепенно снижая нагрузку на больницы. Согласно данным ведущих Национального Общественного Радио (крупнейшая НКО, занимающаяся сбором и передачей радиостанциям информационных сводок), первые образцы препарата будут готовы уже к июню — июлю 2020 года.
Пока лекарств от коронавируса нет, разумно будет прислушаться к рекомендациям специалистов. В частности, вот что советует российский пульмонолог Василий Штабницкий:
Фото:bloomberg.com
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