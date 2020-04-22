Китайский эсминец атаковал патрульный самолет США лазером

Китайский эсминец атаковал самолет ВМС США оружейным лазером. Лазер не нанес никаких повреждений экипажу самолета.

Этот инцидент является первым случаем, когда китайские военные непосредственно замешаны в лазерных атаках на американские войска.

Что случилось

Инцидент, который ВМС назвал "небезопасным и непрофессиональным", произошел примерно 22 февраля, но сообщили о нем только 28 февраля.

По словам военных, лазерный луч был виден как зрительно, так и с помощью датчиков самолета (к слову, это оказался "P-8A Poseidon"). Никто на борту самолета не пострадал.

Инцидент произошел примерно в 611 км к западу от Гуама (Филиппинское море. Китайский эсминец, оставшийся в ходе атаки неузнанным по типу, атаковал "P-8A Poseidon" приписанный к базе "​​Кадена" на острове Окинава.

Были ли такие случаи раньше

За последние два года американские силы несколько раз подвергались атаке лазерами со стороны китайских войск, в том числе известны и инциденты с участием авиации. В 2018 году лазер, расположенный около китайской базы в Джибути, попал по кабине американского "C-130 Hercules", приведя к травмам глаз экипажа.

Тем не менее, случавшиеся до этого инциденты не могли быть напрямую связаны с китайскими вооруженными силами. Так, в 2019 году китайские рыбацкие лодки, принадлежащие к так называемой "морской полиции" страны, атаковали самолет Королевского австралийского военно-морского флота (КАВМФ).

Под "морской полицией" понимаются китайские гражданские корабли, которые выступают в роли "глаз и ушей" ВМС китайской армии, сообщая о передвижениях потенциальных противников и действуя от имени правительства.

Как отреагировали в США

Инцидент на Филиппинском море — первый случай, когда китайские вооруженные силы нанесли прямой лазерный удар по США и союзным силам.

По данным ВМС США, действия китайского эсминца:

"… нарушают Кодекс незапланированных столкновений в море (CUES), многостороннее соглашение, принятое на военно-морском симпозиуме 2014 года. В рамках CUES был продуман и механизм применения лазеров — если они повреждают оборудование или травмируют экипаж, они запрещены".

Неясно, какой лазер использовался при атаке, однако достаточно мощный луч может повредить или даже разрушить электрооптические датчики на борту "P-8A Poseidon", повредить планер и травмировать экипаж. И ранее не было известно, что китайские военные корабли вооружены оружейными лазерами.

"Наши самолеты регулярно осуществляют вылеты в районе Филлипинского моря и будут это делать в дальнейшем. Мы действуем полностью в рамках международного права", — отметили представители Тихоокеанского военно-морского флота Штатов.

Фото:twitter.com