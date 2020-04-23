Вооружение, которое было мечтой прошлых поколений

В первой половине XX века началась война, не похожая на те, что были раньше.

Общая картина не изменилась: люди все еще боролись за идеи и землю, и все еще умирали как военные, так и гражданские лица.

Но оружие! Фантастическое, ужасающее оружие:

пулеметы, которые превратили окопную войну из затяжного "сидения" в мясорубку,

истребители и бомбардировщики, перенесшие войну и в небо,

танки, которые вошли в историю на Западном фронте, а затем определили ход следующей мировой войны, господствуя на поле боя с 1939 по 1945 год.

Все это меняло традиции войны, меняло ее стратегии, принципы и логику. С точки зрения человека середины XX века грядущие десятилетия войны выглядели настоящей "войной технологий" — поэтому многие журналисты, военные, писатели и эксперты стали рисовать эскизы техники и оружия, которые виделись им в скором времени на полях сражений. Давайте посмотрим, какие технологии ожидали увидеть прошлые поколения — и что из этого действительно стало реальностью.

"Солдаты армии будущего": как видели современные войны в 50-х

Представленный снимок называется "Солдат армии будущего". Он был опубликован в ноябре 1956 года в журнале "ARMY", издающемся под патронажем Ассоциации армий США.

Его автор — Роберт Б. Ригг, подполковник армии США, который был отправлен в качестве наблюдателя за войсками СССР в период Второй мировой, а затем работал в качестве советника националистической армии Китая в 1947 году.

Это прямой взгляд на то, как может измениться война, в которой появится доступное и простое в использовании ядерное оружие. И в целом снимок служит для ответа на один большой нерешенный вопрос:

есть ли место для пехоты в ядерной войне будущего?

Сухопутные войска: "ядерная" пехота и гаджеты будущего

Подполковник с энтузиазмом описывал свое видение "войн будущего":

по его мнению, для армии в будущем изобретут не менее 80 различных новых транспортных средств, видов оружия, рационов и другого оборудования.

И все же солдаты как таковые не изменятся:

это все еще будут люди в легкой броне, воюющие винтовками и автоматами.

Некоторые из описанных Риггом технологий реализованы:

например, подполковник описал похожий на средневековый шлем со специальными козырьками для ночного видения или телескопического обзора на расстоянии. Сегодня солдаты имеют в арсенале инфракрасные очки и очки ночного видения, которые они могут носить поверх своих современных шлемов.

"Единственное, в чем ошибся Ригг — в описании ядерного оружия. Он не смог предсказать, что это станет скорее тактическим вариантом войны, то есть будет проводиться не прямая атака, а скорее использоваться политика сдерживания", — отмечает Бретт Фридман, ветеран и специалист по симуляции военных действий при армии США.

Его новая книга "О тактике" исследует преемственность между принципами ведения войн от века к веку.

"Многие люди в 1950-х годах считали, что мы будем использовать ядерное оружие так же, как и артиллерию", — рассказывает Фридман.

Однако единственным ядерным оружием, когда-либо использовавшимся в войне, были бомбы, предназначенные для уничтожения городов одним взрывом.

В конце 1940-х, в течение 1950-х и начале 1960-х американские военные специалисты исследовали способы применения ядерного оружия более компактных видов. Например, планировалась установка систем ракетного огня с ядерными боеголовками на джипы.

Авиация: экранопланы для пехоты и штурмовики поддержки

Ригг также множество летательных аппаратов, начиная от атомных авианосцев и заканчивая легкими летающими платформами, перевозящими одновременно 15 солдат. "Рой" этих платформ позволил бы реализовать тактику "воздушного блицкрига".

На сегодняшний день то, что описывал Ригг, с успехом выполняют вертолеты. Причем морская пехота США начала экспериментировать с вертолетами сразу после Второй мировой войны, а первый в истории массированный сброс пехоты с вертолетов состоялся в Корее 20 сентября 1951 года, в ходе операции "Саммит".

"Ригг был прав в видении войны: мы действительно стали применять авиацию для увеличения мобильности наших войск, особенно во Вьетнаме. Также он предугадал развитие авиации поддержки. В его видении это выглядело так: пехоту прикрывает что-то вроде истребителя, который поражает цели по указаниям солдат на земле. С точностью до мельчайших деталей он угадал: уже к 1980-м годам мы применяли такой самолет, как "Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II" (известный как "Бородавочник") — одноместный штурмовик, спроектированный именно для поддержки пехоты на земле. Причем вооружение штурмовика способно поражать как пехоту, так и технику", — отмечает Фридман.

Ригг описывал и то, что сегодня можно классифицировать как "дронов": что-то вроде беспилотников-разведчиков размером с птицу, "механических часовых", записывающих движения войск и передававших их по радио.

Итоги: а нужно ли было все это изобретать?

Тем не менее, Ригг допустил и много просчетов: от "чрезвычайных" пайков размером с ноготь до общей тенденции, согласно которой снаряжение будет достаточно легким, чтобы солдаты его практически не ощущали.

Красной нитью через работу Ригга проходит предупреждение: войны сверхдержав неизменно кончатся применением ядерного оружия. Что же нам делать с такими прогнозами — и с таким видением войн из далеких 50 — 60 годов?

Существует выражение "Война никогда не меняется". По мнению Ригга, мы должны бы уже использовать друг против друга ядерное оружие. По мнению Фридмана, будущее войн — за "кодерами": солдатами, которые смогут как повреждать вражеские линии связи и выводить из строя технику, так и заниматься РЭБ.

Однако будут на полях сражений и командиры, будет и пехота. Именно они в конечном итоге и помогут победить или проиграть своей стране. А все остальное — не более чем техника и технологии, которые без умелых рук и навыков командования останутся всего лишь грудой железа и композитов.

Фото:twitter.com