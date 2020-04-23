Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Вооружение, которое было мечтой прошлых поколений

Силовые структуры

В первой половине XX века началась война, не похожая на те, что были раньше.

Общая картина не изменилась: люди все еще боролись за идеи и землю, и все еще умирали как военные, так и гражданские лица.

Но оружие! Фантастическое, ужасающее оружие:

  • пулеметы, которые превратили окопную войну из затяжного "сидения" в мясорубку,
  • истребители и бомбардировщики, перенесшие войну и в небо,
  • танки, которые вошли в историю на Западном фронте, а затем определили ход следующей мировой войны, господствуя на поле боя с 1939 по 1945 год.

Все это меняло традиции войны, меняло ее стратегии, принципы и логику. С точки зрения человека середины XX века грядущие десятилетия войны выглядели настоящей "войной технологий" — поэтому многие журналисты, военные, писатели и эксперты стали рисовать эскизы техники и оружия, которые виделись им в скором времени на полях сражений. Давайте посмотрим, какие технологии ожидали увидеть прошлые поколения — и что из этого действительно стало реальностью.

"Солдаты армии будущего": как видели современные войны в 50-х

Представленный снимок называется "Солдат армии будущего". Он был опубликован в ноябре 1956 года в журнале "ARMY", издающемся под патронажем Ассоциации армий США.

Его автор — Роберт Б. Ригг, подполковник армии США, который был отправлен в качестве наблюдателя за войсками СССР в период Второй мировой, а затем работал в качестве советника националистической армии Китая в 1947 году.

Это прямой взгляд на то, как может измениться война, в которой появится доступное и простое в использовании ядерное оружие. И в целом снимок служит для ответа на один большой нерешенный вопрос:

  • есть ли место для пехоты в ядерной войне будущего?

Сухопутные войска: "ядерная" пехота и гаджеты будущего

Подполковник с энтузиазмом описывал свое видение "войн будущего":

  • по его мнению, для армии в будущем изобретут не менее 80 различных новых транспортных средств, видов оружия, рационов и другого оборудования.

И все же солдаты как таковые не изменятся:

  • это все еще будут люди в легкой броне, воюющие винтовками и автоматами.

Некоторые из описанных Риггом технологий реализованы:

например, подполковник описал похожий на средневековый шлем со специальными козырьками для ночного видения или телескопического обзора на расстоянии. Сегодня солдаты имеют в арсенале инфракрасные очки и очки ночного видения, которые они могут носить поверх своих современных шлемов.

"Единственное, в чем ошибся Ригг — в описании ядерного оружия. Он не смог предсказать, что это станет скорее тактическим вариантом войны, то есть будет проводиться не прямая атака, а скорее использоваться политика сдерживания", — отмечает Бретт Фридман, ветеран и специалист по симуляции военных действий при армии США.

Его новая книга "О тактике" исследует преемственность между принципами ведения войн от века к веку.

"Многие люди в 1950-х годах считали, что мы будем использовать ядерное оружие так же, как и артиллерию", — рассказывает Фридман.

Однако единственным ядерным оружием, когда-либо использовавшимся в войне, были бомбы, предназначенные для уничтожения городов одним взрывом.

В конце 1940-х, в течение 1950-х и начале 1960-х американские военные специалисты исследовали способы применения ядерного оружия более компактных видов. Например, планировалась установка систем ракетного огня с ядерными боеголовками на джипы.

Авиация: экранопланы для пехоты и штурмовики поддержки

Ригг также множество летательных аппаратов, начиная от атомных авианосцев и заканчивая легкими летающими платформами, перевозящими одновременно 15 солдат. "Рой" этих платформ позволил бы реализовать тактику "воздушного блицкрига".

На сегодняшний день то, что описывал Ригг, с успехом выполняют вертолеты. Причем морская пехота США начала экспериментировать с вертолетами сразу после Второй мировой войны, а первый в истории массированный сброс пехоты с вертолетов состоялся в Корее 20 сентября 1951 года, в ходе операции "Саммит".

"Ригг был прав в видении войны: мы действительно стали применять авиацию для увеличения мобильности наших войск, особенно во Вьетнаме. Также он предугадал развитие авиации поддержки. В его видении это выглядело так: пехоту прикрывает что-то вроде истребителя, который поражает цели по указаниям солдат на земле.

С точностью до мельчайших деталей он угадал: уже к 1980-м годам мы применяли такой самолет, как "Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II" (известный как "Бородавочник") — одноместный штурмовик, спроектированный именно для поддержки пехоты на земле. Причем вооружение штурмовика способно поражать как пехоту, так и технику", — отмечает Фридман.

Ригг описывал и то, что сегодня можно классифицировать как "дронов": что-то вроде беспилотников-разведчиков размером с птицу, "механических часовых", записывающих движения войск и передававших их по радио.

Итоги: а нужно ли было все это изобретать?

Тем не менее, Ригг допустил и много просчетов: от "чрезвычайных" пайков размером с ноготь до общей тенденции, согласно которой снаряжение будет достаточно легким, чтобы солдаты его практически не ощущали.

Красной нитью через работу Ригга проходит предупреждение: войны сверхдержав неизменно кончатся применением ядерного оружия. Что же нам делать с такими прогнозами — и с таким видением войн из далеких 50 — 60 годов?

Существует выражение "Война никогда не меняется". По мнению Ригга, мы должны бы уже использовать друг против друга ядерное оружие. По мнению Фридмана, будущее войн — за "кодерами": солдатами, которые смогут как повреждать вражеские линии связи и выводить из строя технику, так и заниматься РЭБ.

Однако будут на полях сражений и командиры, будет и пехота. Именно они в конечном итоге и помогут победить или проиграть своей стране. А все остальное — не более чем техника и технологии, которые без умелых рук и навыков командования останутся всего лишь грудой железа и композитов.

 

Фото:twitter.com

Темы война оружие армия будущего
Новости Все >
20 человек стали жертвами коронавируса в Казахстане
Овечкин и Гретцки собрали $40 тыс. на борьбу с коронавирусом
В Люберцах 52 медика заразились COVID-19. Врачи обратились в ФСБ и МВД
Во Вьетнаме за семь дней никто не заразился коронавирусом
Емельяненко послушал Кадырова и побрился налысо
Киргизия переживает самый пик заражений COVID-19
В Иркутской области ищут пропавших двух мужчин с ребенком
Главврач Коммунарки: у нас растет число госпитализаций
В Чите пациенты и медперсонал наркодиспансера заражены COVID-19
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Последние материалы
В Люберцах 52 медика заразились COVID-19. Врачи обратились в ФСБ и МВД
Во Вьетнаме за семь дней никто не заразился коронавирусом
Вооружение, которое было мечтой прошлых поколений
Емельяненко послушал Кадырова и побрился налысо
Киргизия переживает самый пик заражений COVID-19
В Иркутской области ищут пропавших двух мужчин с ребенком
Главврач Коммунарки: у нас растет число госпитализаций
В Чите пациенты и медперсонал наркодиспансера заражены COVID-19
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Госдеп: у нас нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов Игорь Буккер Зачем нам все лгут про COVID-2019 Игорь Буккер Любовь Степушова Надо сокращать добычу нефти. Но некому Любовь Степушова
Комментарии
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Эксперт: беспилотное летающее такси - это утопия
Иран объявил об успешном запуске своего первого военного спутника
Явлинский предрек России прощание с трубой
Чайка обязал доукомплектовать больницы Кавказа койками и медперсоналом
Врач-офтальмолог назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Явлинский предрек России прощание с трубой
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Явлинский предрек России прощание с трубой
Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые
Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ