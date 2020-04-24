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Автор Евгений Стриж

Илон Маск: концепция истребителей мертва

Силовые структуры

В 10 числах марта Илон Маск заявил, что "эра истребителей прошла". И заявил не кому-нибудь, а собранию офицеров ВВС США в рамках симпозиума "Воздушная война" в Орландо (Флорида, США).

По мнению изобретателя, будущее войн в воздухе принадлежит беспилотникам, а у истребителя F-35 "не будет шансов" против дронов.

"Война дронов — вот будущее. Дело не в том, каким вижу его я, а в том, что оно уже воплощается в реальность", — отметил Маск.

Что предлагал Маск

Дроны по мнению Маска — это, скорее всего, техника с дистанционным управлением и широким применением искусственного интеллекта.

На самом деле это интересный подход: искусственный интеллект мог бы собрать воедино данные о самолетах в воздушном бою (от скорости полета до скорости работы оружия), а затем "придумать" идеальный способ сбить противника.

Он мог бы сделать это быстрее, чем человек, точно так же, как суперкомпьютеры могут вычислять возможные ходы в шахматах быстрее, чем человек-шахматист.

Хотя такой технологии на данный момент не существует, это все же возможно. Проблема в том, что предложенная концепция игнорирует фундаментальную разницу между "старыми" истребителями и стелс-истребителями пятого поколения, такими, как "F-22 Raptor" и "F-35 Joint Strike Fighter".

Давайте разберемся, в чем именно заключается подвох.

Как самолеты воевали раньше и как воюют сейчас

В течение приблизительно 70 лет воздушный бой был "воздушной потасовкой", то есть пилоты активно гонялись друг за другом.

Считалось, что появление ракеты класса "воздух-воздух" положило этому конец, однако тут же придумали различные тепловые ловушки и прочие ухищрения, позволяющие пилотам выжить и перейти в ответную атаку.

До какого-то времени борьба с другими самолетами была неизбежным финалом практически любого боевого вылета. Поэтому на самолеты ставили не только ракеты, но и пушки (полезные, к слову, и для поддержки пехоты).

Введение в 1980-х годах технологии "стелс" ознаменовало коренное изменение в воздушной войне. Стелс позволял самолетам держаться дальше от радаров противника, одновременно наблюдая за ним. ВВС всех стран быстро поняли, что у пилота-"невидимки" явное преимущество. И вся дальнейшая разработка самолетов, особенно в США, так или иначе опиралась на стелс.

Таким образом в США пришли к "F-22" и "F-35". Парадоксально, но будучи истребителями, эти самолеты скорее нужны для "кинжальной" атаки и быстрого отступления, чем для "воздушных драк". Говоря проще — это "ассасины", а не "воины". Классическая схема работы пилотов — атака ракетами по наведению через спутник. Они могут не видеть цель и даже точно не знать, где она — системы наведения все сделают за них.

  • Поэтому предложенные Маском дроны будут просто уничтожены из "слепых" зон.

Так нужны дроны или нет?

Но Маск несколько ошибся, "похоронив" истребители, но у предложенной им концепции "войны дронов" есть существенный плюс: она позволит сберечь жизни пилотов. И в свете этого появление дронов на полях воздушных битв не кажется таким уж невероятным.

Фото:nypost.com

Темы ввс сша илон маск симпозиум воздушная война
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