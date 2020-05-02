Морские силы самообороны Японии разрешают развлекательный Wi-Fi

Военно-морской флот Японии установит обновленные модули Wi-Fi, чтобы моряки могли использовать интернет на кораблях (в том числе для развлечений). Эта мера, по мнению военных, поможет привлечь на флот новобранцев.

Зачем нужна такая мера

В последнее время у МСС (Морских сил самообороны) наблюдаются проблемы с набором, поэтому в ведомстве решили ослабить ряд строгих правил в надежде на привлечение молодежи.

"Старшие офицеры MSDF (Сил самообороны) решили, что стоит расширить доступ к Wi-Fi, а также сделать его доступным практически по всему судну", — сообщает издание "South China Morning Post.

Изменение, по данным прессы, вызвано тем, что экипаж авианосца "Изумо" начал активно жаловаться офицерам на то, что в ходе учений в районе Филиппин у них не было доступа в интернет. Так что теперь корабли Морских сил самообороны, третьего по величине военно-морского флота в Азии, будут оснащены мощными точками доступа WiFi.

Как обстоят дела в целом

Чиновники говорят, что этот шаг не повлияет на оперативную безопасность. Корабельный WiFi — более сложная система, чем привычный нам домашний, поскольку из-за того, что сигнал "не дружит" с металлическими палубами кораблей, нужно в разы больше маршрутизаторов, организованных по специальным схемам. И защищено все это, естественно, надежнее.

"Руководству MSDF, вероятно, не нравится такая идея, но выбора нет. Военная служба в Японии и так не особо популярна, поскольку все еще сильны пацифистские настроения (из-за последствий участия во Второй мировой). Также население страны постепенно сокращается, поскольку падает рождаемость. Все это и приводит к тому, что в службе заинтересовано все меньше людей", — пишет пресса.

Современные молодые японцы скорее пойдут работать в крупную компанию, чем служить — там больше перспектив. Частный сектор "отнимает" у Сил самообороны бойцов, и в среднем план призыва выполняется в пределах 70%. Из-за этого командование вынуждено постоянно придумывать, как хотя бы сохранить текущий военный потенциал. Например, в 2018 году изданию "Japan Today" стало известно о том, что призывной возраст в стране поднимут с 26 до 32 лет.

Интересно, что военными экспертами Морские силы самообороны Японии считаются более технологичными, чем Военно-морские силы КНР, но из-за ряда курьезных документов они не могут действовать максимально эффективно.

В частности, в стране все еще под запретом такие виды вооружения, как дальние баллистические ракеты, авианосцы и бомбардировщики. Поэтому, по мнению премьер-министра страны Синдзо Абэ, Японии пора отказаться от концепции Сил самообороны и создать современную армию.

Фото:aawsat.com