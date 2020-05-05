Все еще работает: старейшее оружие в арсенале Пентагона

Для страны с оборонным бюджетом в 600 миллиардов долларов США по-прежнему используют значительное количество старого снаряжения. Некоторые из устаревших вещей просто не нуждаются в замене, потому что не меняются поставленные задачи. В других случаях попытки заменить оборудование провалились, обычно по причинам, связанным со сложностью или стоимостью.

Какие "старички" все еще на вооружении?

Тяжелый пулемет "М-2"

"M2" является бесспорным победителем войны с любителями обновления вооружений. Созданный в 1932 году еще Джоном Мозесом Браунингом, он соответствовал требованиям генерала Джона Першинга о тяжелом пулемете для использования в окопах Первой мировой войны.

Сегодня "М2" по-прежнему используется частями береговой охраны, морской пехоты. Также его используют экипажи военной техники, в том числе танков "Абрамс M1A2". ВМС и ВВС используют его для защиты кораблей и авиабаз.

"M2" — пулемет с воздушным охлаждением, стреляющий патроном калибра .50 со скорострельностью от 450 до 550 выстрелов в минуту на расстояние около 1143 метров. Пуля может пробить 2,5 см броневой плиты с 914 метров.

Самолет "KC-135 Stratotanker"

Во время Холодной войны ВВС США приобрели 732 коммерческих авиалайнера "Boeing 707" и превратили их в самолеты-дозаправщики. Теперь у авиации Штатов всегда был "воздушный бак" на 121 890 литров, который мог еще и взять до 41,5 тонн груза.

"Boeing" начал поставлять обновленные самолеты в 1957 году, и самолеты серии пережили и Холодную войну, и Вьетнамскую, и даже операцию "Буря в пустыне". На сегодняшний день в строю около 414 самолетов, каждому из которых в среднем по 58 лет.

Самолет "B-52H"

Бомбардировщик "B-52H" был предназначен для перевозки термоядерных бомб в случае атаки СССР. Он был задуман сразу после окончания Второй мировой войны и впервые появился в небе на тестах в 1952 году.

Первый серийный бомбардировщик "B-52H" был доставлен в 1961 году, а последний — в 1963 году. Сегодня 76 из 102 "B-52H" все еще официально на вооружении Штатов. В настоящее время "B-52" представляет собой универсальную платформу большой дальности, в том числе позволяющую нести бомбовое и ракетное вооружение.

Специалисты ВВС планируют переоборудовать бомбардировщики, сделав их более дешевыми и надежными, что позволит им прослужить до 2030-х годов, "отметив", таким образом, 67 лет службы.

"Зачем чинить, если не сломано?"

Представленные варианты — далеко не единственные: возьмем, к примеру, реактивный учебно-тренировочный самолет "T-38 Talon", который поступил на вооружение в 1961 году, или десантный корабль ВМС США "LCU", который поступил на вооружение в 1959 году. "В конце концов, если техника работает, зачем ее менять",- рассуждают военные.

Фото:windowssearch-exp.com