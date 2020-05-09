Как в КГБ использовали американские пишущие машинки для передачи сообщений

Советский Союз и США придумывали в годы холодной войны множество приспособлений и методик для шпионажа.
И одним из самых интересных устройств, с помощью которого СССР смогли получать данные прямо из посольства США, оказалась американская пишущая машинка.
Чарльз Ганди, инженер-электрик из Агентства национальной безопасности, был в середине 1970-х отправлен в посольство США в Москве с простой задачей: проверить, не ведется ли его "прослушка".
Ганди сообщили, что скорее всего СССР применил какой-то новый тип передатчика. Однако после проверки буквально каждого метра здания удалось найти лишь часть антенну — она была встроена в стену. Но какой передатчик с ней работал?
В итоге АНБ отправило всю электронику, расположенную в посольстве, обратно в США для изучения. И только тогда Ганди смог найти "утечку".
Оказалось, что в течение почти 8 лет СССР получал данные через пишущую машинку американского производства, "IBM Selectric". По сути, технология представляла собой то, что сегодня известно как "кейлоггер" — она умела "снимать активность пишущей машинки, преобразовывать ее в сигнал и высылать СССР.
Пишущие машинки "IBM Selectric" работали по классической схеме тех лет:
Фокус был в том, что внешне датчик был неотличим от обычной запчасти для этой модели машинок, а посылаемый сигнал маскировали с помощью частот, которые использовали на телевидении.
Также была найдена более "продвинутая" машинка, которая умела отсылать сигнал в заданное время, используя встроенный источник питания.
Единственными минусами технологии оказалась невозможность внедрить в сигнал пробелы, дефисы и некоторые клавиши вроде отступа. Однако вряд ли в КГБ сильно горевали по этому поводу — целых 8 лет (с 1976 по 1984) в посольстве использовали около 16 "зараженных" машинок, которые позволили узнать немало полезной информации.
"Вместо того, чтобы почувствовать гнев, я почувствовал гордость и родство с советскими инженерами. Это был настолько блестяще спроектированный проект, что у меня он вызвал искреннее уважение к его авторам", — рассказал позднее Ганди.
Фото:writingcooperative.com
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