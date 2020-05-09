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Автор Евгений Стриж

Как в КГБ использовали американские пишущие машинки для передачи сообщений

Силовые структуры

Советский Союз и США придумывали в годы холодной войны множество приспособлений и методик для шпионажа.

И одним из самых интересных устройств, с помощью которого СССР смогли получать данные прямо из посольства США, оказалась американская пишущая машинка.

Что придумали советские инженеры — и как удалось разоблачить их технологию?

Есть антенна, нет передатчика: как искали "жучок"

Чарльз Ганди, инженер-электрик из Агентства национальной безопасности, был в середине 1970-х отправлен в посольство США в Москве с простой задачей: проверить, не ведется ли его "прослушка".

  • Американские специалисты полагали, что каким-то образом информация, получаемая посольством, оказывается в руках советских шпионов, но обычные проверки ничего не дали и доказательств не было.

Ганди сообщили, что скорее всего СССР применил какой-то новый тип передатчика. Однако после проверки буквально каждого метра здания удалось найти лишь часть антенну — она была встроена в стену. Но какой передатчик с ней работал?

В итоге АНБ отправило всю электронику, расположенную в посольстве, обратно в США для изучения. И только тогда Ганди смог найти "утечку".

"Я почувствовал искреннее уважение": в восторге даже техник США

Оказалось, что в течение почти 8 лет СССР получал данные через пишущую машинку американского производства, "IBM Selectric". По сути, технология представляла собой то, что сегодня известно как "кейлоггер" — она умела "снимать активность пишущей машинки, преобразовывать ее в сигнал и высылать СССР.

Все гениальное - просто

Пишущие машинки "IBM Selectric" работали по классической схеме тех лет:

  • при нажатии на кнопку пишущая головка машинки проворачивалась на нужный градус и указывала на букву,
  • это движение улавливал специальный датчик, который преобразовывал его в цифровой сигнал длиной до 8 символов.
  • после машинка отсылала готовые сигналы к ближайшей станции.

Фокус был в том, что внешне датчик был неотличим от обычной запчасти для этой модели машинок, а посылаемый сигнал маскировали с помощью частот, которые использовали на телевидении.

Также была найдена более "продвинутая" машинка, которая умела отсылать сигнал в заданное время, используя встроенный источник питания.

Единственными минусами технологии оказалась невозможность внедрить в сигнал пробелы, дефисы и некоторые клавиши вроде отступа. Однако вряд ли в КГБ сильно горевали по этому поводу — целых 8 лет (с 1976 по 1984) в посольстве использовали около 16 "зараженных" машинок, которые позволили узнать немало полезной информации.

"Вместо того, чтобы почувствовать гнев, я почувствовал гордость и родство с советскими инженерами. Это был настолько блестяще спроектированный проект, что у меня он вызвал искреннее уважение к его авторам", — рассказал позднее Ганди.

Фото:writingcooperative.com

Темы кгб шпионы разведка сигнал датчика пишущая машинка
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