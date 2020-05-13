Гусеничная мина "Голиаф": факты и цифры

Небольшая инженерная машина "Голиаф" была одним из самых интригующих образцов немецкой наземной техники Второй мировой войны.

Классифицированный как "гусеничная мина", "Голиаф" предназначался в первую очередь для использования в качестве подрывной машины, пригодной для устранения дорожных препятствий, разрушения стратегических сооружений и даже непосредственной борьбы с вражескими войсками.

В конце концов "Голиаф" оказался чем-то вроде новой концепции оружия, чей потенциал был понят и реализован много лет спустя.

История создания

Автомобильной фирме "Боргвард" из Бремена немецкими властями были поручены проектирование и разработка "Голиафа".

Начиная с 1940 года проект, созданный изначально еще французским инженером Адольфом Кегрессом, стали дорабатывать под текущие фронтовые задачи.

Конструкция представляла собой низкопрофильный корпус, в котором размещался двигатель, а вдоль бортов стояли гусеницы. Привод был установлен в передней части корпуса, а ведущая звездочка располагалась сзади. Для приема команд от оператора в заднем отсеке размещался катушечный коммуникационный трос, состоящий из трех проводов, который постепенно освобождался по мере продвижения техники вперед.

Три провода позволяли выполнять простые команды, предназначенные для управления как левым, так и правым рулем, а также для окончательной детонацией.

Характеристики: медленный и "картонный"

Разработка завершилась небольшим периодом испытаний и, в конечном счете, серийное производство было начало в 1942 году под обозначением "Sd.Kfz. 302 leichte Ladungstrager Goliath". Выбор названия "Голиаф" вполне соответствовал немецкому характеру наименования систем вооружения с противоположным значением — например, сверхтяжелый танк "Panzer VIII" назывался "Маус", несмотря на его огромный вес и размеры.

Первая серия "Голиафов" была оснащена электрической двигательной установкой, состоящей из пары 2,5-киловаттных двигателей, обеспечивающих максимальную скорость в 10 км/ч. В сочетании с системой проводов с ограниченной длинной и двумя внутренними батареями "Голиаф" мог проехать до 1,5 км по дороге и 800 метров по бездорожью.

Конструкция имела размеры в 1,5 на 0,85 м. шириной, по высоте достигала 0,56 м. Снаряженный вес — в районе 370 кг. Каждый "Голиаф" комплектовался примерно 60 кг взрывчатки.

Управление транспортным средством осуществлялось оператором с помощью электромагнитных муфт. Броневая защита составляла всего 6 мм — причем это было максимальное, лобовое бронирование, а с боков и фронтальной части "Голиаф" легко поражался даже винтовочным огнем.

Практика: зачем вообще было это проектировать?

На практике "Голиаф" оказался весьма ограниченным из-за своей малой дальности действия, по крайней мере с тактической точки зрения. Полезная нагрузка заряда 60 кг была впечатляющей, но броневая защита и открытый провод являлись слабыми местами конструкции, что вскоре было доказаны в боевых условиях.

Машина была настолько слабо защищена, что точный винтовочный огонь или даже осколок мины или гранаты мог вызвать детонацию заряда. Кроме того, провод управления можно было легко перерубить, что делало "Голиаф" совершенно бесполезным. Таким образом, многие "Голиафы" были либо выведены из строя, либо преждевременно взорваны огнем противника.

Добавилась к этим проблемам и стоимость, причем как обслуживания, так и производства. В полевых условиях ремонт "Голиафов" был страшно трудоемкой задачей, а небольшое количество готовых машин вызывало постоянный дефицит запчастей.

Производство "SdKfz 302" завершилось в январе 1944 года, было построено около 2635 образцов.

Вторая попытка: лучше, но все еще неудачно

Второй "Голиаф" был существенно улучшен. Работа над ним началась в апреле 1943 года, и новый "Голиаф" стал известен под обозначением "SdKfz 303".

Основное отличие новой версии заключалось в выборе бензинового 2-цилиндрового двигателя "Zundapp" вместо электрического двигателя оригинала и выросшей полезной нагрузкой.

Силовая установка "Zundapp" обеспечивала мощность до 12,5 лошадиных сил и допускала дальность до 1,2 км по дороге и 700 метров по бездорожью при достижении скорости до 11км/ч. Вес был немного меньше — 360 кг. Двигатель оказался более надежным и простым в обслуживании и ремонте. Броня была увеличена с 6 до 10 мм.

Но, как и в случае с "SdKfz 302" новый "Голиаф" был техникой, применение которой было очень ограничено. Несмотря на то, что использовали "Голиафы" на всех основных фронтах войны (в том числе в ходе подавления восстаний в Варшаве), найти задачи им по силам было нелегко. А с переходом от наступления к обороне они и вовсе стали практически не нужны.

В результате сотни "Голиафов" были захвачены союзными солдатами по мере наступления на Германию.

Союзники проявили большой интерес к новомодному оружию, и "Голиаф" в итоге стал частью немецкого оружейного наследия, которое помогло в создании современной техники.

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