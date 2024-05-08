Потуги НАТО. Запад из кожи вон лезет, чтобы не дать русским освободить Часов Яр

Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Запад очень внимательно отслеживает ситуацию в городе Часов Яр, где сейчас находятся остатки лучших подразделений Вооружённых сил Украины.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Стратегический город

В воздухе витает тезис от западных экспертов, что победа русских бойцов в этом населённом пункте грозит Киеву "эффектом домино".

ВС РФ прилагают все усилия для новых успехов в спецоперации, прежде чем украинская армия сможет пустить в ход поступающую американскую военную помощь. Продолжающиеся бои на флангах Часова Яра могут стать одними из самых главных сражений этого конфликта, уверены на Западе.

Расположенный на возвышенности населённик для Киева представляет собой важный центр. Русское освобождение даст её армии возможность отбросить националистов с этого южного выступа и отодвинуть ВСУ дальше от линий своей связи и снабжения.

Проукраинские журналисты опасаются, что победа ВС РФ в Часовом Яре даст возможность Кремлю воспользоваться "усталостью западного мира от войны и внутренней политической напряжённостью во всех странах Европейского Союза", чтобы усилить давление на Киев в пользу мирного урегулирования, которое, разумеется, его не устроит.

"Битва за Часов Яр — это важная, почти решающая часть потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет", — пишут западные аналитики.

Запад поможет ПВО и ПРО

Наверное, в связи с этим страны НАТО начали концентрировать усилия на развёртывании комплексов противовоздушной обороны на Украине.

К примеру, президент Румынии Клаус Йоханнис по результатам переговоров с его американским коллегой Джо Байденом сообщил о готовности передать ВСУ Patriot. В Румынии их три штуки, правда, одну "заклинило" в ходе первых учений в 2023 году и её сейчас ремонтируют.

Ранее сообщалось, что в апреле Берлин передал Киеву третью зенитно-ракетный комплекс Patriot, а уже в мае экстренно заказал поставку до конца текущего года у компании HENSOLDT (ФРГ) 6 радиолокационных систем TRML-4D, которые функционирует в составе зенитно-ракетной системы IRIS-T SLM. В последний пакет помощи из Германии включены комплекс ПВО Skynex, ЗУР для IRIS-T и 30 тысяч 35-мм снарядов APDS-T для зенитную самоходную установку Gepard. Помимо этого, 6 мая 70 военнослужащих армии Украины (численность одной батареи) начали обучаться эксплуатации ЗРК Patriot. Характерно, что обучение продлится примерно полтора месяца, вместо минимальных девяти.

Обучение специалистов на MIM-104 Patriot тоже проводилось в апреле этого года в Испании. На днях глава минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила о доставке в армию Незалежной Patriot от западных кураторов.

Военно-промышленная корпорация Thales во Франции приступила к производству 400 зенитных управляемых ракет класса ASTER B1NT, которые используются в комплексе SAMP-T (поставленных раньше Киеву).

Вывод

Так, Украина, перешедшая по западной указке к стратегической обороне, сегодня делает ставку на нивелирование российских ракетных и беспилотных ударов.

Но вот что главное. Дефицит времени на квалифицированную подготовку операторов ПРО и ПВО, скорее всего, вынудит натовские страны отправлять в помощь ВСУ собственных кадровых операторов противовоздушных систем.

По всей вероятности, открытое противостояние со странами НАТО не за горами.